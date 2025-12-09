Fake Doctors in Blinkit?: Blinkit-এ ভুয়ো ডাক্তার? ৩০ সেকেন্ডে 'ভুল' অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশনে লিখে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটালেন...

Fake Doctors in Blinkit?: Blinkit-এ ভুয়ো ডাক্তার? ৩০ সেকেন্ডে 'ভুল' অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশনে লিখে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটালেন...
Fake Doctors on Call on Blinkit?: ব্লিঙ্কিটের ডাক্তার-কল পরিষেবা দায়বদ্ধতা (accountability) নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছে, যা মূলত সহজলভ্যতা (accessibility) এবং সুরক্ষার (safety) মধ্যেকার সীমারেখাকে ঝাপসা করে দিচ্ছে। চিকিৎসকেরা এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে জোরালো সতর্কবার্তা দিয়েছেন, কারণ এটি কেবল ভারতের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কুইক-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ব্লিঙ্কইটের 'ডাক্তার-কল' পরিষেবা (Blinkit's doctor-call service) দায়বদ্ধতা (accountability) নিয়ে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। যেখানে সহজলভ্যতা (accessibility) এবং সুরক্ষার (safety) মধ্যেকার সীমা অনেকটাই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসকরা এই পদ্ধতির কঠোর বিরোধিতা করে সতর্ক করে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সকলকে। তাঁরা বলেছেন, এটি ভারতে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের (India's antibiotic resistance crisis) (অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ) সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।
আরও পড়ুন: Fire in Office WATCH: ভয়াবহ আগুন অফিসে! দ্রুত ছড়াল লেলিহান শিখা! টিফিন খেতে-খেতেই মর্মান্তিক মৃত্যু বহু জনের...দেখুন ভয়াল ছবি...
মাত্র এক মিনিটের পরামর্শ
একজন উপভোক্তা বিস্ময় প্রকাশ করে জানান, কীভাবে তিনি ওই অ্যাপটিতে প্রেসক্রিপশনভিত্তিক ওষুধ (যেমন অ্যান্টিবায়োটিক 'Azicip') অর্ডার করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং ওই ডাক্তারবাবু মানুষটি ওই ব্যক্তির কার্টে রাখা ওষুধগুলি সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদন করে দেন। আর এই পরামর্শটি এক মিনিটেরও কম সময় স্থায়ী হয়েছিল!
পরিচয়হীন ডাক্তার
এবং খবর যে, এই ধরনের ডাক্তারেরা পুরিপুরি পরিচয়হীন-- কী তাঁদের ডিগ্রি, স্পেশালাইজেশন কী ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না। কেননা সংশ্লিষ্ট ডাক্তারেরা তাঁর পুরো নাম, যোগ্যতা বা তিনি কোথায় প্র্যাকটিস করেন-- এমন কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে অস্বীকার করেন।
চিকিৎসকদের উদ্বেগ
এভাবে বিষয়টি চলা যে ঠিক হচ্ছে না, তা জোর গলায় বলেছেন ভারতের বহু ডাক্তার। তাঁরা বলছেন, এই ধরনের চিকিৎসায় ভুলভ্রান্তি ঘটা স্বাভাবিক। হচ্ছেও। তাঁরা সবচেয়ে চিন্তিত দেশের আসন্ন অ্যান্টিবায়োটিক সংকট নিয়ে। চিকিৎসকদের এই উদ্বেগটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভারত ইতিমধ্যেই বিশ্বের সর্বোচ্চ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের (AMR) হারগুলির মধ্যে একটি নিয়ে জর্জরিত। সহজে এবং অনিয়ন্ত্রিত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের সুযোগ এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। দ্রুত পরিষেবা দিতে গিয়ে সুরক্ষা ও রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আপোস-- যা অনেক সময়ই গুরুতর সংক্রমণ বা প্রাণঘাতী পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে পারে রোগীদের-- করা হচ্ছে কি না, সেটাও একটা বড় প্রশ্ন।
আরও পড়ুন: New Tariff on India: ফের শুল্ক-বোমা! এবার ভাতের থালায় হাত বাড়ালেন ট্রাম্প! মহার্ঘ হবে চাল? পুতিনের ভারত-সফরে খেপে গিয়েই কি...
আইন লঙ্ঘন?
ভারতের টেলিমেডিসিন অনুশীলন নির্দেশিকা (Telemedicine Practice Guidelines) স্পষ্টভাবে বলে যে, নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ পরিস্থিতি ছাড়া টেলি-পরামর্শের মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধ প্রেসক্রাইব করা যায় না। এই দ্রুত ডেলিভারির যুগে স্বাস্থ্যসেবাকেও ই-কমার্সের মতো করে দেখা হচ্ছে। কিন্তু রোগের চিকিৎসা কি মুদিখানার জিনিস বা গ্যাজেটের মতো? মোটেই তা নয়, বরং ভুল চিকিৎসার পরামর্শে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)