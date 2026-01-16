Indian Railway Scandal: অবসরের সময়ে কর্মীদের গোল্ডপ্লেটেড রুপোর মেডেল দেয় রেল! জানা গেল, সবটাই নকল, রুপো-সোনা কিছুই নেই...

Indian Railway Scandal: অবসরের সময়ে কর্মীদের গোল্ডপ্লেটেড রুপোর মেডেল দেয় রেল! জানা গেল, সবটাই নকল, রুপো-সোনা কিছুই নেই...
Silver coin made with copper: ভারতীয় রেলওয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য দেওয়া গোল্ড-প্লেটেড 'রুপো' কয়েনগুলো প্রায় পুরোপুরি তামা দিয়ে তৈরি এবং রুপোর মাত্র সামান্য। এই জালিয়াতি রেলওয়ের ক্রয় প্রক্রিয়া, মান নিয়ন্ত্রণ ও হাজার হাজার কর্মীর বিশ্বাসকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। যা দশকের পরিশ্রমের সম্মানের চিহ্ন হওয়ার কথা ছিল, তা আজ বিশ্বাসঘাতকতা ও হতাশার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় রেলওয়েতেও জালিয়াতি। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সম্মান জানাতে তাঁদের গোল্ড প্লেটেড (সোনার জল করা) রুপোর কয়েন দেওয়া হয়ে থাকে। এবার জানা যাচ্ছে, ওই কয়েনগুলো নকল। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই মেডেলগুলো সরকারিভাবে গোল্ড-প্লেটেড রুপো হিসাবে বলা হয়েছিল। এগুলি আসলে তামা দিয়ে তৈরি এবং রুপোর পরিমাণ ছিটেফোঁটা। এই জালিয়াতি সামনে আসার পর রেলওয়ের ক্রয় প্রক্রিয়া, মান নিয়ন্ত্রণ এবং হাজার হাজার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর অনুভূতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছে।
ওয়েস্ট সেন্ট্রাল রেলের অবসরপ্রাপ্ত চিফ লোকো ইনস্পেক্টর টি.কে. গৌতম গর্বের সঙ্গে তাঁর গোল্ড প্লেটেড রুপো কয়েনটি দেখিয়েছেন। তিনি এটিকে শুধু মেমেন্টো হিসাবে মনে করতেন না, বরং সারাজীবনের সেবার প্রতীক হিসেবেও দেখতেন। তিনি বলেন, 'আগে এই কয়েনগুলো সরকারি টাকশালে তৈরি হত। এগুলো অর্থবহ ছিল। এখন প্রতিটি অবসরপ্রাপ্ত কর্মী উদ্বিগ্ন, ভাবছে তাদের সম্মানও কি নকল ছিল।'
জালিয়াতি প্রকাশ্যে আসে কীভাবে?
ভোপালের কোচ ফ্যাক্টরির অবসরপ্রাপ্ত কর্মী হাসরাত জাহান বললেন, 'আমি আমার কয়েনটি খুব যত্নে ড্রয়িং রুমে রেখেছিলাম। আমাদের বলা হয়েছিল এটা ৯৯% রুপো। কিন্তু এখন রেলওয়ে নিজেই বলছে, এটি তামা। আমি ঠকেছি, হতাশ হয়েছি। আমাদের সেবার প্রতি যা সম্মানের প্রতীক হওয়ার কথা ছিল, তা আজ বিশ্বাসঘাতকতায় পালটে গিয়েছে।'
এই কয়েনগুলো ভোপালের ওয়েস্ট সেন্ট্রাল রেলের জেনারেল স্টোরস ডিপো থেকে কেনা হয়েছিল। ২৩ জানুয়ারি ২০২৩-এ ইন্দোরের M/s Viable Diamonds ফার্মকে ৩,৬৪০ কয়েন সরবরাহের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়। ৩,৬৩১ কয়েন ডেলিভারি হয়েছিল, যা RITES-এর ইন্সপেকশন সার্টিফিকেট-সহ। প্রতি কয়েনের ওজন ২০ গ্রাম, যা রুপো তৈরি এবং সোনার জল করে দেওয়া হওয়ার কথা ছিল। দাম প্রতি কয়েন ২,০০০–২,২০০ টাকা। এর মানে, রেলওয়ে প্রায় প্রতি কয়েন ২,২০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা মিলিয়ে কোটি টাকার জালিয়াতির সম্ভাবনা রয়েছে।
যখন কয়েনগুলোর মান নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়, রেলওয়ে ভিজিল্যান্স বিভাগ NABL-প্রমাণীকৃত ল্যাব এবং সরকারি ল্যাবে পরীক্ষা করার নির্দেশ দেয়। ফলাফল চরম ধাক্কা দেয়—কয়েনগুলো পুরোপুরি তামার তৈরি।
ওয়েস্ট সেন্ট্রাল রেলের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা হর্ষিত শ্রীবাস্তব বলেছেন, 'পরীক্ষার সময় অনিয়ম পাওয়া গেছে। বাকি কয়েন বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। সরবরাহকারীকে ব্লকলিস্ট করা হয়েছে। ভোপালে এফআইআর দায়ের হয়েছে। যৌথ তদন্ত চলছে, যা শেষ হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এখন এটি শুধু আর্থিক ক্ষতির ঘটনা নয়। এটি বিশ্বাস, মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। যা দশকের সেবার সম্মানের চিহ্ন হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, তা এখন দেখাচ্ছে যে দুর্নীতির কারণে সম্মানও কখনও নকল বা শূন্য হতে পারে।
