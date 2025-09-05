English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Fake IAS Officer: বেপরোয়া ভুয়ো IAS অফিসারের বিরাট রমরমা! ধোঁকা খেয়ে গেলেন মন্ত্রীও...

Fake IAS Officer in Lucknow: নাকা চেকিংয়ের সময় পুলিসকেই চমকানো। বলেন, তিনি নাকি IAS অফিসার। তবে কাগজপত্র যাচাই করে দেখা যায়, সবকিছুই জাল। বর্তমানে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 5, 2025, 04:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘদিন আইএএস অফিসারের বেশে বহু রাজ্যের মানুষকে ঠকিয়ে আসছিলেন। শেষমেশ পুলিসের জালে সেই ঠকবাজ। জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ পুলিস লখনউ থেকে ৩৬ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি নিজেকে IAS অফিসার বলে পরিচয় দিয়ে বহু মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে এসেছেন। ওই ব্যক্তির নাম সৌরভ ত্রিপাঠী। যিনি গৌতম বুদ্ধ নগরের বাসিন্দা। তিনি নকল কাগজপত্র, জাল সরকারি পাস ও নীল লাইট লাগানো গাড়ি ব্যবহার করে নিজেকে একজন শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দিতেন। শহরের কারগিল শহীদ পার্কের কাছে রুটিন চেকিং চলাকালীন পুলিস তাকে আটক করে।

আরও জানা গিয়েছে, পুলিস তাঁর কাছ থেকে ছয়টি বিলাসবহুল গাড়ি জব্দ করেছে। যার মধ্যে আছে মার্সিডিজ, ডিফেন্ডার, ফরচুনার এবং তিনটি ইনোভা ক্রিস্টা। সব গাড়িতেই জাল সরকারি পাস লাগানো ছিল। এছাড়াও একটি ল্যাপটপ, একাধিক মোবাইল ফোন, নগদ টাকা এবং জাল নথিপত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

তদন্তে জানা গিয়েছে, এই গাড়িগুলোর একটিও সৌরভের নামে নিবন্ধিত নয়। ফরচুনারটি নয়ডার এক ব্যক্তির নামে, দুটি ইনোভা ক্রিস্টা লখনউয়ের বাসিন্দাদের নামে, ডিফেন্ডারটি পটনার এক বাসিন্দার নামে, মার্সেডিজটি একটি ট্রাভেল এজেন্সির নামে এবং আরেকটি ইনোভা লখনউয়ের আরেকজনের নামে নিবন্ধিত। এই সব গাড়িতে তিনি 'উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা', 'বিধান পরিষদ', 'সচিবালয়' এবং 'ভারত সরকার'-এর মতো স্টিকার ও পাস লাগিয়ে চালাতেন।

পুলিস জানিয়েছে, ত্রিপাঠী বিভিন্ন অভিজাত অনুষ্ঠানে আইএএস অফিসার সেজে যেতেন। তিনি 'Saurabh_IAAS' নামে একটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টও চালাতেন, যা এখন মুছে ফেলা হয়েছে। লখনউ পুলিস আরও জানিয়েছে, তিনি বিভিন্ন রাজ্য ও জেলায় জাল পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করতেন। পুলিস চেকিংয়ের সময় তিনি নিজেকে আইএএস অফিসার বলে দাবি করে পুলিসকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন। তবে কাগজপত্র যাচাই করে দেখা যায়, সবকিছুই জাল। বর্তমানে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

fake IAS officerFake IAS Officer arrestedFake IAS Officer in Lucknow
