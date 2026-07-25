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রসায়নের বই বুকে জড়িয়ে নিটের দুর্নীতিতে আত্মহত্যা করা দিনমজুর বাবার কান্না: 'ফিরে আয়! তোর বইগুলো তোকে ডাকছে, এগুলো নিয়ে এখন আমি কী করব'?

Dhermendra Pradhan Resignation: এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো শুধু মৃত্যুই নয়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার চরম নিদর্শন। সাধারণ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবার সন্তানের স্বপ্নপূরণের জন্য জীবনের সব সঞ্চয় বাজি ধরে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 25, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:46 PM IST
রসায়নের বই বুকে জড়িয়ে নিটের দুর্নীতিতে আত্মহত্যা করা দিনমজুর বাবার কান্না: 'ফিরে আয়! তোর বইগুলো তোকে ডাকছে, এগুলো নিয়ে এখন আমি কী করব'?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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