রসায়নের বই বুকে জড়িয়ে নিটের দুর্নীতিতে আত্মহত্যা করা দিনমজুর বাবার কান্না: 'ফিরে আয়! তোর বইগুলো তোকে ডাকছে, এগুলো নিয়ে এখন আমি কী করব'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনিয়ম, দুর্নীতি ও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে ডাক্তারি পড়ার পরীক্ষা নিটের দুর্নীতির (NEET) মাশুল গুনেছে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো। বছরের পর বছর ধরে জমানো সঞ্চয় আর রাতজাগা পরিশ্রম দিয়ে স্বপ্ন বুনতে থাকা গরিব ঘরে নেমে এসেছে অন্ধকার। নিটের প্রশ্নফাঁস এবং পরবর্তীতে নতুন করে পরীক্ষার (Retest) ঘোষণায় চরম মানসিক উদ্বেগে ভেসে অন্তত এ যাবত্ ২০ জনের বেশি শিক্ষার্থী আত্মহত্যার মতো মর্মান্তিক পথ বেছে নিয়েছেন। এই সব পরিবারের মর্মস্পর্শী আর্তনাদ আসলে উন্মোচিত করেছে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থার কদর্য চিত্র।
১. রাজস্থানের প্রদীপ:
রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলার দিনমজুর প্রদীপ কুমার দীর্ঘদিন ধরে দিনরাত এক করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সরকারি মেডিক্যাল কলেজে সুযোগ পাওয়ার জন্য। প্রদীপের বাবা রাজেশ কুমার নিজে কোনওদিন স্কুলে যাননি, নিরক্ষর। কিন্তু ছেলের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নে দিনরাত কষ্ট করে অর্থ জোগাড় করেছিলেন।
মে মাসে পরীক্ষা দিয়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে প্রদীপ বলেছিলেন, 'বাবা, এবার আমি ডাক্তার হয়ে গেছি!' কিন্তু কয়েকদিন পরই প্রশ্নফাঁসের তথ্য সামনে আসে এবং পরীক্ষা বাতিল করে নতুন পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়। ভেঙে পড়ে প্রদীপ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। ছেলে চলে যাওয়ার পর প্রদীপের আঁকা ডায়াগ্রাম ও রসায়নের বই বুকে জড়িয়ে বাবার কান্নায় চোখ ভিজেছে পুরো গ্রামের-- 'আমার ডাক্তার ছেলে, ফিরে আয়! তোর বইগুলো তোকে ডাকছে, এগুলো নিয়ে এখন আমি কী করব?'
২. উত্তরপ্রদেশের ঋত্বিক মিশ্র:
উত্তরপ্রদেশের ২১ বছর বয়সী ঋত্বিক মিশ্রর কাছে এই নিট পরীক্ষা ছিল তৃতীয়বারের প্রচেষ্টা। কঠোর অধ্যাবসায়ের পর এ বছর তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে ভালো নম্বর পাবেন। কিন্তু মে মাসে প্রশ্নফাঁসের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ঋত্বিক। তাঁর বাবা অনুপ কুমার মিশ্র জানান, প্রশ্নফাঁস এবং দুর্নীতির খবরের ঠিক পরের দিনই তাঁর ছেলে আত্মঘাতী হন। পরিবারের অভিযোগ, কয়েক বছর ধরে কোটি কোটি টাকা কোচিঙে খরচ করেও সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দুর্নীতির কারণে তাঁদের ছেলের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।
৩. ২০ বছরের তরুণী বেগম:
২০ বছর বয়সী মেধাবী ছাত্রী বেগম দুই বছর ধরে শহরের কোচিং সেন্টারে কষ্ট করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর বাবা পেশায় মাছ ব্যবসায়ী, যিনি নিজের সঞ্চয়ের সবটুকু উজার করে দিয়েছিলেন মেয়ের পড়াশোনার পিছনে। প্রথম দফায় পরীক্ষা অত্যন্ত ভালো হয়েছিল এবং তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে সুযোগ পাকা। কিন্তু পুনপরীক্ষার খবর আসতেই নিজেকে গুটিয়ে নেন তিনি। বাবার সমস্ত খরচ জলে গেল-- এই আশঙ্কায় ভুগতে ভুগতে আবার নিট পরীক্ষার কয়েক দিন আগেই তিনি জীবনের ইতি টানেন।
সামাজিক আক্ষেপ
এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো শুধু মৃত্যুই নয়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার চরম নিদর্শন। সাধারণ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবার সন্তানের স্বপ্নপূরণের জন্য জীবনের সব সঞ্চয় বাজি ধরে। কিন্তু প্রশ্নফাঁসের মাফিয়া চক্র এবং পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এক লহমায় কাচেঁর পাত্রের মতো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে হাজার হাজার পরিবারকে।
মৃত শিক্ষার্থীদের স্বজনরা আক্ষেপের সুরে প্রশ্ন তুলেছেন, কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিবাজরা পার পেয়ে গেলেও, কেন জীবন দিয়ে তার মাশুল দিতে হচ্ছে নিঃস্ব পরিবারগুলোকে? পরীক্ষা ব্যবস্থার এই আমূল ক্ষয় ও দুর্নীতি এখন দেশের বিচারব্যবস্থা ও সরকারের সামনে এক বিরাট বড় নৈতিক প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।
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