English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

200000 found from set top box: অবিশ্বাস্য! সেট-টপ বক্সের মধ্যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা! ২০০০০০ টাকা কিন্তু সবই বাতিল ২০০০ টাকার নোটে, স্তম্ভিত সবাই...

Money recovery from set-top box: সম্প্রতি একজন রেডিট (Reddit) ব্যবহারকারী জানিয়েছেন যে, তাদের মা পুরোনো একটি ডিটিএইচ (DTH) সেট-টপ বক্স পরিষ্কার করার সময় ২ লক্ষ টাকা মূল্যের ২,০০০ টাকার নোট খুঁজে পেয়েছেন — যে মুদ্রাটি ২০২৩ সালে সরকারিভাবে বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 13, 2025, 04:01 PM IST
200000 found from set top box: অবিশ্বাস্য! সেট-টপ বক্সের মধ্যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা! ২০০০০০ টাকা কিন্তু সবই বাতিল ২০০০ টাকার নোটে, স্তম্ভিত সবাই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপাবলির (Diwali Home Cleaning) সময় সেট-টপ বক্সের (Set Top Box) মধ্যে লুকিয়ে রাখা ২ লক্ষ টাকা (200000 rupees) মূল্যের বাতিল (Demonitised notes) হওয়া ২,০০০ টাকার নোট (2000 denomination) খুঁজে পেল একটি পরিবার।

Add Zee News as a Preferred Source

দিওয়ালিতে ঘর পরিষ্কার করার আগে সব বাড়িতেই ঝাড়ু, ডাস্টার এবং পুরোনো দিনের স্মৃতি একসাথে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এক পরিবার, উৎসবের এই স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার কাজে খুঁজে পেল লক্ষাধিক টাকা।

সম্প্রতি একজন রেডিট (Reddit) ব্যবহারকারী জানিয়েছেন যে, তাদের মা পুরোনো একটি ডিটিএইচ (DTH) সেট-টপ বক্স পরিষ্কার করার সময় ২ লক্ষ টাকা মূল্যের ২,০০০ টাকার নোট খুঁজে পেয়েছেন — যে মুদ্রাটি ২০২৩ সালে সরকারিভাবে বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

২০২৫ সালের সবচেয়ে বড় দিওয়ালি সাফাই শিরোনামে করা একটি পোস্টে ব্যবহারকারীটি লিখেছেন, 'দিওয়ালির সাফাইয়ের সময়, আমার মা ২,০০০ টাকার পুরোনো নোটে ২ লক্ষ টাকা খুঁজে পেয়েছেন... যা একটি পুরোনো ডিটিএইচ বক্সের ভেতরে লুকিয়ে ছিল। সম্ভবত নোট বাতিলের সময় আমার 'দেশি বাবা' এই কাজ করেছিলেন। আমরা এখনও তাকে কিছু জানাইনি। এরপর কীভাবে এগোনো উচিত, সে ব্যাপারে পরামর্শ দিন।' পোস্টটিতে বাতিল হওয়া গোলাপি রঙের নোটগুলির সুন্দর করে সাজানো স্তূপের একটি ছবিও ছিল।

এই ঘটনাটিতে অনলাইনে প্রচুর মজা পেয়েছে সবাই। একজন ঠাট্টা করে লেখেন, 'বাস এতনা পয়সা দে দে ভগবান কি ২ লাখ রাখ কে ভুল যাউ (ভগবান আমাকে শুধু এত টাকা দাও যাতে আমি ২ লাখ টাকা রেখে ভুলে যেতে পারি)।' অন্য একজন রসিকতা করে বলেন, 'ফেঁকো মত ইসে মুঝে দে দো (একজনের আবর্জনা অন্যজনের সম্পদ)।'

একজন কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন, 'এত টাকা রেখে কেউ ভুলে যায় কীভাবে???'

কৌতুকের পাশাপাশি, বেশ কিছু ব্যবহারকারী কার্যকর পরামর্শ দিয়েছেন। একজন মনে করিয়ে দেন, 'নোটগুলি বাজার থেকে তুলে নেওয়া হলেও এখনও বৈধ। আপনি সেগুলি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট আরবিআই (RBI) অফিস থেকে পরিবর্তন করতে পারবেন এবং প্রতি লেনদেনে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত সীমা রয়েছে।' অন্য একজন বলেছেন, 'কেবল আপনার নিকটবর্তী আরবিআই-তে যান এবং একটি ঘোষণাপত্র পূরণ করার পরে নোটগুলি পরিবর্তন করুন। এই ২,০০০ টাকার নোটগুলি বাতিল (demonetised) করা হয়নি, কেবল প্রচলন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে মনে রাখবেন, একবারে ২ লক্ষ টাকা পরিবর্তন করলে আপনি কিছুটা সমস্যায় পড়তে পারেন, তাই ৫-১০টি ব্যাচে পরিবর্তন করুন। পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নোটগুলি পরিবর্তন করলে সুবিধা হবে।'

২,০০০ টাকার এই নোটটি ২০১৬ সালে নোট বাতিলের পর চালু করা হয়েছিল, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) ক্লিন নোট পলিসির অধীনে এটি সরকারিভাবে প্রচলন থেকে তুলে নেওয়া হয়। ব্যাংকগুলি ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর এই নোটগুলি গ্রহণ করা বন্ধ করে দিলেও, এখনও ১৯টি নির্দিষ্ট আরবিআই অফিস থেকে এই নোটগুলি পরিবর্তন করা যায়, যার প্রতি লেনদেনের সীমা ২০,০০০ টাকা

আরও পড়ুন: Gold Price Hike: কেনার হলে এখনই কিনে নিন, সোনার দাম আর কমবে না! খুব তাড়াতাড়ি ১০ গ্রাম হবে সাড়ে তিন লাখ...

আরও পড়ুন: Supreme Court on SSC Group C recruitment: মাথায় বাজ! SSC-র পুরো প্যানেলই বাতিল, সুপ্রিম কোর্টের কড়া বার্তা-- কোনও আবেদন আর শোনা হবে না...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Diwali cleaningSET TOP BOX2 lakh rupees2000 denominationRBI rulesSet top box cleaningDemonitisation effect
পরবর্তী
খবর

TCS: ৫ দিনে ৪৫,৬৭৮,৩,৫০,০০,০০০ টাকা...'টালমাটাল' TCS-এর বিশাল অঙ্কে আয়! লেঅফের মধ্যেই মূলধন বেড়ে হল...
.

পরবর্তী খবর

MadhyaPradesh Dangerous Video: ক্লান্ত কর্মী আচমকাই হার্টঅ্যাটাকে মুখ থুবড়ে পড়লেন, আর উঠলে...