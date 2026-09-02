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টানা ৪ ঘণ্টা রোদ দাঁড়ানোর শাস্তি, স্কুলের ৩ তলা থেকে ঝাঁপ একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর

School Student Death: পরিবারের অভিযোগ, ক্লাসরুমে বিরিয়ানি খাওয়া নিয়ে এক ঘটনার জেরে শিক্ষক তাকে রোদে চার ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখেন। এই অপমান ও শাস্তির কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সে চরম সিদ্ধান্ত নেয়। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ শাস্তির বিষয়টি অস্বীকার করেছে

Written BySoumita Khan
Published: Sep 02, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:23 PM IST
টানা ৪ ঘণ্টা রোদ দাঁড়ানোর শাস্তি, স্কুলের ৩ তলা থেকে ঝাঁপ একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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