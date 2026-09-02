/টানা ৪ ঘণ্টা রোদ দাঁড়ানোর শাস্তি, স্কুলের ৩ তলা থেকে ঝাঁপ একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলের তিনতলা থেকে লাফ দিয়ে আত্মঘাতী একাদশ শ্রেণির ১৬ বছরের ছাত্রী। গত মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের ডবুয়া-গাজীপুর রোডের নবোদয় বিদ্যা নিকেতন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে। মৃত ছাত্রীর নাম জানভী এবং সে ডবুয়ার পালি গ্রামের বাসিন্দা ছিল। ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
পরিবারের বিস্ফোরক দাবি, ক্লাসরুমে বিরিয়ানি খাওয়াকে কেন্দ্র করে কয়েকজন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। জানভী সেই ঘটনায় জড়িত না থাকা সত্ত্বেও এক শিক্ষক তাকে কঠোর শাস্তি দেন। অভিযোগ উঠেছে, তীব্র রোদের মধ্যে তাকে টানা প্রায় চার ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। এই দীর্ঘ শাস্তির কারণে সে মানসিকভাবে মারাত্মক ভেঙে পড়ে এবং চরম পথ বেছে নেয়।
অন্য একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, কাউকে না জানিয়ে বিরিয়ানি খেতে বাইরে যাওয়ার অভিযোগে তাকে শিক্ষকের বকুনি খেতে হয়েছিল। তার বাবা প্রমোদ কুমার ডবুয়া থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। তবে স্কুলের অধ্যক্ষ আর কে শর্মা এই সব অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, জানভীকে কোনও শাস্তি দেওয়া হয়নি। সে শৌচাগারে যাওয়ার কথা বলে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে সোজা তিন তলায় চলে যায়।
ঘটনার খবর পেয়ে ডবুয়া থানার পুলিস দ্রুত স্কুলে পৌঁছে পুরো এলাকা পরিদর্শন করে। ডবুয়া থানার এসএইচও ইন্সপেক্টর সুমের সিং জানান, ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালানো হচ্ছে। পুলিস বর্তমানে স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক, সহপাঠী এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছে। তদন্ত শেষ হলেই ঘটনার সঠিক কারণ ও দায়ীদের পরিচয় স্পষ্টভাবে জানা যাবে।
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