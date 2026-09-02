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স্কুলের ৩ তলা থেকে ঝাঁপ ছাত্রীর! মৃত্যুর আগে দু'ঘণ্টা প্রিন্সিপালের ঘরে কী করছিল জানভী? বিস্ফোরক CCTV ফুটেজ

School Student Death: এরপর সিসিটিভি ফুটেজে তাকে ভাইস প্রিন্সিপালের ঘরে দুই ঘণ্টা আটকে থাকতে দেখা যায়। ঘর থেকে বের হয়েই সে স্কুলের তিন তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং মারা যায়। পরিবার স্কুলের বিরুদ্ধে তথ্য গোপন ও কড়া নির্যাতনের অভিযোগ তুলে সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 02, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:33 PM IST
স্কুলের ৩ তলা থেকে ঝাঁপ ছাত্রীর! মৃত্যুর আগে দু'ঘণ্টা প্রিন্সিপালের ঘরে কী করছিল জানভী? বিস্ফোরক CCTV ফুটেজ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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