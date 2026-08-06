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স্কুল টিচারের প্রেমে হাবুডুবু অমিত‌! সন্ধ্যাকে মারতে ২ মাসের ঠান্ডা মাথার ছক, জেরায় হাড়হিম বয়ান

School Teacher Death: একতরফা প্রেমের ভয়ংকর পরিণতি। স্কুলে ঢুকে তরুণী শিক্ষিকাকে নৃশংস খুন। জেরায় অভিযুক্তের হাড়হিম বয়ান। সে জানিয়েছে, এর আগে সে সন্ধ্যাকে খুনের প্ল্যানিং করেছিল।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 06, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:04 PM IST
স্কুল টিচারের প্রেমে হাবুডুবু অমিত‌! সন্ধ্যাকে মারতে ২ মাসের ঠান্ডা মাথার ছক, জেরায় হাড়হিম বয়ান

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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