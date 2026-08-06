/স্কুল টিচারের প্রেমে হাবুডুবু অমিত‌! সন্ধ্যাকে মারতে ২ মাসের ঠান্ডা মাথার ছক, জেরায় হাড়হিম বয়ান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হরিয়ানার ফরিদাবাদে স্কুলে ঢুকে শিক্ষিকাকে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সামনে এল হাড়হিম তথ্য। ঘটনার দু'ঘণ্টার মধ্যে ২১ বছরের অভিযুক্ত অমিতকে গ্রেফতার করে পুলিস। তদন্তে জানা গিয়েছে, নিহত শিক্ষিকা সন্ধ্যাকে খুনের প্ল্যান হুট করে করেনি অমিত। বরং প্রায় দুই মাস ধরে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই ছক কষেছিল অমিত। অভিযুক্ত এই খুনের জন্যই একটি বিশেষ ছুরি কিনেছিল এবং সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিল।
প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সে রাস্তাঘাটে চলাচলের সময় সন্ধ্যাকে আক্রমণের চিন্তা করলেও ধরা পড়ার ভয়ে পিছিয়ে আসে। শেষপর্যন্ত সে স্কুলেই হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ঘটনার দিন সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ অমিত বাইক নিয়ে সিক্রোনা গ্রামের ওই বেসরকারি স্কুলে পৌঁছায়। এরপর সন্ধ্যার স্বামীর নাম করে তাকে ক্লাসরুম থেকে ডেকে বাইরে আনা হয়। শিক্ষিকা ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে গেটে যাওয়া মাত্রই অমিত তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
সন্ধ্যার চুল ধরে বেপরোয়াভাবে গলায় ও বুকে ক্রমাগত ছুরি দিয়ে কোপাতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিস সূত্রে জানা গেছে, আক্রমণের তীব্রতায় একপর্যায়ে ছুরিটি বেঁকে গেলেও সে থামেনি। রক্তাত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই মারা যান সন্ধ্যা। হামলা চলাকালীন এক কর্মী বাঁচাতে এলে তাকেও ভয় দেখানো হয়। পুরো নৃশংস ঘটনাটি স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।
পুলিসের কাছে জেরায় অভিযুক্ত স্বীকার করেছে যে, সে সন্ধ্যার প্রতি একতরফা ভালোবাসা ছিল। তবে সন্ধ্যা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমনকী এর আগেই সন্ধ্যা তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলে পুলিসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেসময় অমিত লিখিত ক্ষমা চেয়ে পার পায়। কিন্তু ওই ঘটনার পর সন্ধ্যা তার থাকার বাসস্থান ও কর্মস্থল পরিবর্তন করলে অমিত মনে ক্ষোভ পুষে রাখে এবং প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজতে থাকে।
ঘটনার পর দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পুলিস দুই ঘণ্টার মধ্যে ফরিদাবাদের কোট গ্রামের বাসিন্দা অমিতকে গ্রেফতার করে। গত মঙ্গলবার তাকে ফরিদাবাদ আদালতে হাজির করা হলে পুলিস তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। ধৃত যুবক পেশায় বেকার হলেও গোরু-মহিষ পালন ও দুধ বিক্রি করে সংসার চালাত। তার ব্যবহৃত বাইক ও জামাকাপড় বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা চলছে, আর খুনে ব্যবহৃত বাঁকানো ছুরিটি ইতিমধ্যেই উদ্ধার করেছে পুলিস।
নিহত সন্ধ্যা শর্মা ও তার স্বামী ভিকি গুর্জরের লাভ ম্যারেজ হয়েছিল। তাদের সাত ও পাঁচ বছর বয়সী দুটি ছোট সন্তান রয়েছে। সন্ধ্যার স্বামী পুলিসের ভূমিকায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, আগের হয়রানির অভিযোগের ভিত্তিতে যদি সেসময় অমিতের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হত, তবে হয়তো আজ সন্ধ্যা বেঁচে থাকতেন। ঘটনার তদন্ত এখনও জারি রয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)