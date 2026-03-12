Farooq Abdullah:পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ ফারুক আবদুল্লাকে গুলি, মুহূর্তে ভেস্তে দিলেন এনএসজি কমান্ডোরা, Video

Farooq Abdullah:পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ ফারুক আবদুল্লাকে গুলি, মুহূর্তে ভেস্তে দিলেন এনএসজি কমান্ডোরা, Video
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লা। বুধবার সন্ধেয় এক বিয়েবাড়িতে তার উপরে হামলা চালায় এক ব্যক্তি। একদল লোকের সঙ্গে ফারুক আবদুল্লা যখন হাঁটছিলেন সেইসময় পেছন থেকে ভিড়ঠেলে এক ব্যাক্তি এগিয়ে আসে। তারপর পিস্তল তাক করে ফারুকের দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা হামলাকারীর হাত সরিয়ে দেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাগে অন্য জায়গায়। সঙ্গেসঙ্গে জনতার হাতে ধরা পড়ে যায় ওই ব্যক্তি।
হামলাকারীর নাম কমল সিং জামওয়াল। ঘটনাটির পরই তাকে দ্রুত পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলের ভিডিওতে দেখা যায়, ধরা পড়ার পর কিছু মানুষ তাকে মারধরও করে। গ্রেপ্তারের পর কমল জানিয়েছে সে জম্মুর পুরানাস মন্ডি এলাকার বাসিন্দা। ৬৫ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি তার কাজের জন্য কোনো অনুতাপ দেখায়নি। জানা গেছে, সে নাকি বলেছে যে এই মুহূর্তের জন্য সে গত ২০ বছর ধরে অপেক্ষা করছিল। ফারুকের উপরে তার কী রাগ তা এখনও জানা যায়নি।
Allah is kind. My father had a very close shave. The details are sketchy at the moment but what is known is that a man with a loaded pistol was able to get within point blank range & discharge a shot. It was only the close protection team that deflected the shot & ensured that… https://t.co/hYBe64Eigl
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 11, 2026
পুলিসের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, জম্মুর গ্রেটার কৈলাশ এলাকার রয়্যাল পার্কে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলে ফারুক আবদুল্লাহর উপর প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা করা হয়। হামলার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।
ঘটনার পরই মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এক্স হ্যান্ডেলের এক পোস্টে বলেন, আল্লাহ দয়াময়। আমার বাবা অল্পের জন্য বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেছেন। এই মুহূর্তে পুরো ঘটনা পরিষ্কার নয়। তবে জানা গেছে, একজন ব্যক্তি লোড করা পিস্তল নিয়ে খুব কাছ থেকে গুলি চালাতে পেরেছিল।
তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র কাছাকাছি থাকা নিরাপত্তা দলের তৎপরতার কারণেই গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এখন অনেক প্রশ্ন উঠছে—সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, এত কড়া Z+ এনএসজি নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে একজন ব্যক্তি এত কাছ পর্যন্ত পৌঁছে গেল।
ফারুক আবদুল্লার সঙ্গে ঘটনার সময় ছিলেন জম্মু–কাশ্মীরের উপমুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরি এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা নাসির সোগামি। নাসির সোগামি বলেন, এটি ফারুক আবদুল্লাহকে হত্যার চেষ্টা। তবে ঈশ্বরের কৃপায় গুলির ঘটনায় কেউ আহত হননি। এই হামলার পেছনে ঠিক কী উদ্দেশ্য ছিল তা এখনো জানা যায়নি। এটি নিরাপত্তার কোনো ত্রুটি ছিল কি না,তাও স্পষ্ট নয়। এই মুহূর্তে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছি না। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সবাই নিরাপদ আছি এবং ফারুক আবদুল্লাহও নিরাপদ আছেন।
