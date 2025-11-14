Bihar Election Result 2025: ভোটের ময়দানে পিকে শূন্য পেলেও, 'শূন্য' হাতে ফিরলেন না!

Bihar Election Result 2025: ভোটের ময়দানে পিকে শূন্য পেলেও, 'শূন্য' হাতে ফিরলেন না!
Bihar Election Result 2025: যা পেলেন, তাও তো কম নয়। জন সুরাজ পার্টির হাত ধরেই জাতপাতে ছেড়ে সুশাসন, বেকাকত্বের মতো উঠে এল ভোটের প্রচার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল: ভোটকুশলী হিসেবে নজরকাড়া সাফল্য। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে ডাহা ফেল প্রশান্ত কিশোর ওরফে পিকে! বিহারের বিধানসভা ভোটে খাতাই খুলতে পারল না তাঁর জন সুরাজ পার্টি।
বাংলায় একুশে বিধানসভা ভোটের আগে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন পিকে। অনেকেই বলেন, গত বিধানসভা ভোটে তাঁর কৌশলেই ভোটযুদ্ধে সাফল্য পেয়েছিল তৃণমূল। তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছিলেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। কিন্তু এবার ভোটকুশলী নয়, বিহারে বিধানসভা ভোটে সরাসরি রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছিলেন পিকে। রীতিমতো কর্পোরেট স্টাইলে নতুন রাজনৈতিক দলের তৈরি কখা ঘোষণা করেছিলেন তিনি। নাম, 'জন সুরাজ পার্টি'।
বিধানসভা ভোটের তখনও তিন বছর বাকি। কাজ শুরু করে দেন প্রশান্ত কিশোর। বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। কোটি কোটি টাকা খরচ করে সভা-সমিতি করা, পেশাদারদের নিয়ে প্রচার, কী না করেছেন! সত্য়ি কথা বলতে, জন সুরাজ পার্টির মাধ্যমে জাতপাতে রাজনীতিতে ক্লিষ্ট বিহারে নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি। ভোট শেষে হতেই যে স্বপ্ন আছড়ে পড়ল বাস্তবে মাটিতে।
বিহারে বিধানসভা ভোটের আগে প্রশান্ত কিশোর বলেছিলেন, জন সুরাজ পার্টি হয় শীর্ষে থাকবে, নয়তো ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাঁর দলের জন্য কোনো মধ্যপন্থা থাকবে না। বিহারে বিধানসভা নির্বাচনে ফলপ্রকাশের পর দেখা গেল, সেই ভবিষ্যদ্বাণীই মিলে গেল। সেই কবে তো বহুজন সমাজ পার্টি প্রতিষ্ঠাতা কাঁসিরাম বলেছিলেন, 'প্রথম নির্বাচন হল হেরে যাওয়া, দ্বিতীয়টি হল পরাজয় ডেকে আনা এবং তৃতীয়টি হলো বিজয়ী হয়ে ওঠা। কিন্তু যা পেলেন, তাও তো কম নয়। জন সুরাজ পার্টির হাত ধরেই জাতপাতে ছেড়ে সুশাসন, বেকাকত্বের মতো উঠে এল ভোটের প্রচার।
