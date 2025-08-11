FASTag Annual Pass: FASTag-এ এবার দারুণ সুবিধা! একবার রিচার্জেই সারা বছর! শুধু একটা পাসেই ২০০ টোল...কীভাবে পাবেন?
How to activate FASTag Annual Pass: ১৫ অগাস্ট থেকে চালু হতে চলেছে FASTag বার্ষিক পাস। আপনি চাইলে ১৫ অগাস্টের আগেই FASTag বার্ষিক পাস অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ বা NHAI নিয়ে এসেছে FASTag বার্ষিক পাস (FASTag Annual Pass)। ১৫ অগাস্ট থেকে চালু হতে চলেছে FASTag বার্ষিক পাস। এরফলে টোল দেওয়া খুবই সুবিধাজনক হতে চলেছে। নিয়মিত যারা গাড়ি নিয়ে বেরন, তাঁদের আর রোজ রোজ FASTag রিচার্জ করতে হবে না। তার বদলে এই FASTag বার্ষিক পাস তাঁদের জন্য নিয়ে আসছে এক দারুণ সুবিধা।
FASTag বার্ষিক পাস কী (FASTag Annual Pass)?
এটি ৩০০০ টাকা পর্যন্ত প্রিপেইড প্ল্যান অফার। যেখানে ২০০টি পর্যন্ত টোল ক্রসিংয়ের লিমিট রয়েছে। অথবা এক বছরের মেয়াদে যাতায়াত করতে পারবেন। এখন আপনি চাইলে ১৫ অগাস্টের আগেই FASTag বার্ষিক পাস অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন।
১৫ অগাস্টের আগে কীভাবে FASTag বার্ষিক পাস অ্যাক্টিভেট করবেন? (How to activate FASTag Annual Pass)
## রাজমার্গ যাত্রা অ্যাপ্লিকেশন বা অফিশিয়াল NHAI/MoRTH পোর্টালের মাধ্যমে বার্ষিক পাস কিনতে পারবেন।
## পোর্টালে রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার দিয়ে লগইন করতে হবে বা না হলে সরাসরি গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ও FASTag আইডি লিখতে হবে।
## এবার পরীক্ষা করে দেখুন যে, আপনার FASTag সক্রিয় আছে কিনা। পেমেন্ট করুন। UPI, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ৩০০০ টাকা পেমেন্ট করতে পারবেন।
## পেমেন্ট করার পরই আপনার বার্ষিক পাস আপনার FASTag অ্যাকাউন্ট ও গাড়ির নাম্বারের সঙ্গে লিংকড হয়ে যাবে।
## এরপর আপনার কাছে একটি অ্যাক্টিভেট মেসেজ আসবে। তবে কোনও গাড়ি যদি কালো তালিকাভুক্ত হয়, তবে তিনি এই FASTag-র সুবিধা পাবেন না।
আরও পড়ুন, Bank Holidays: ১৫ দিন বন্ধ ব্যাংক! বেজায় অসুবিধায় পড়তে পারেন গ্রাহকরা...
আরও পড়ুন, Al Jazeera reporters killed: 'যদি আমার কথা তোমাদের কাছে পৌঁছায়,' ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৫ সাংবাদিক! শেষ বার্তায় আর্তি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)