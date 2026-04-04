Delhi Crime: বাবা চেপে ধরে দুহাত, ভাই বালিশ দিয়ে চাপে মুখ: ছটফট করতে করতে শেষ নূর, পরিবারের অমতে প্রেমই কাল

Delhi Crime: বাবা চেপে ধরে দুহাত, ভাই বালিশ দিয়ে চাপে মুখ: ছটফট করতে করতে শেষ নূর, পরিবারের অমতে প্রেমই কাল
Delhi Crime: মেয়ের আচমকা মৃত্যুর পর তড়িঘড়ি শেষকৃত্যের তোড়জোড়। মাঝপথে বাধা হয়ে দাঁড়াল পুলিস। মাটি থেকে তুলে নিয়ে গেল নূরের দেহ। ময়নাতদন্তে বেরিয়ে হাড়হিম সত্যি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়ির অমতে মেয়ে প্রেম করে। বহুবার তাকে সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে বলায়, সে কোনও কর্ণপাত করেনি। শেষমেশ বাবা-ভাই মিলে ঘটাল ভয়ংকর কাণ্ড। যা জানলে গা শিউড়ে উঠবে। শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় ১৯ বছরের নূরকে। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে বাবা ও ভাইকে। ঘটনাটি দিল্লির হরি নগরের তিহার গ্রামে।
চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সামনে আসে, যখন নূরের মৃত্যুর পর পরিবার তড়িঘড়ি তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করছিল। নূরকে গোর দেওয়ার সময় পুলিস এসে হাজির হয়। এবং সমস্ত ক্রিয়াকলাপ মাঝপথে বন্ধ করে দেয়। পুলিস জানিয়েছে, নূরের বাবা মহম্মদ মনীর (৫৫), যিনি পেশায় একজন সবজি বিক্রেতা। ভাই মেরাজ আলী (১৯), যে একটি বেসরকারি সংস্থায় হেল্পার হিসেবে কর্মরত। ইতোমধ্যে দুজনেই এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে এখন শ্রীঘরে।
পুলিসি তদন্তে উঠে এসেছে যে, নূর তাঁর গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে গত দুই বছর ধরে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। পরিবার এই সম্পর্কের ঘোর বিরোধী ছিল। ডিসিপি (পশ্চিম) দরদে শরদ ভাস্কর জানিয়েছেন, নূর তাঁর সম্পর্ক ভাঙতে রাজি না হওয়ায় বাবা ও ভাই মিলে তাঁকে খুনের পরিকল্পনা করেন। ঘটনার সময় বাবা নূরের হাত চেপে ধরে এবং ভাই বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে তাঁকে খুন করে। চিকিৎসকরা নিশ্চিত করেছেন যে, শ্বাসরোধ হওয়ার কারণেই তরুণীর মৃত্যু হয়েছে।
অন্যদিকে, প্রতিবেশীদের কাছে পরিবারটি দাবি করেছিল যে, নূর জন্ডিস ও কিডনি বিকল হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু পুলিস কোনো মেডিক্যাল রেকর্ড খুঁজে পায়নি যা এই দাবিকে সমর্থন করে। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, মৃত্যুর আগে নূরের ওপর চরম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। প্রতিবেশীদের দাবি, নূরকে প্রায় পাঁচ দিন বাড়ির নিচতলায় একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হতো এবং তাঁকে কোনো খাবার বা ফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হত না।
যেভাবে ধরা পড়ল অপরাধ
নূরের প্রেমিকের এক আত্মীয় বিষয়টি সন্দেহ করেন এবং পুলিসকে ফোন করে জানান যে একটি মেয়েকে তাঁর পরিবার মেরে ফেলেছে এবং গোপনেই শেষকৃত্যের প্রস্তুতি চলছে। নূর তার খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক জড়িয়ে পড়ে। এই তথ্যের ভিত্তিতেই পুলিস সময়মতো পৌঁছাতে সক্ষম হয়।
বর্তমানে পুলিস এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চালাচ্ছে। এই খুনে নূরের মা ও বোনের কোনো ভূমিকা আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর অধীনে হত্যা এবং তথ্য-প্রমাণ লোপাটের মামলা করা হয়েছে।
