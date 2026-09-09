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ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই রক্তচক্ষু! ঠান্ডা মাথার প্ল্যানিংয়ে মেয়েকে নির্মম খুন বাবা ও ভাইয়ের

Ahmedabad Honour Killing: অভিযুক্ত বাবা ও ভাই খুন করার পর বিষয়টিকে পথ দুর্ঘটনা হিসেবে সাজানোর চেষ্টা করে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ অগাস্ট সোফিয়ার মৃত্যু হয়। পুলিসের কড়া তদন্তে দুর্ঘটনার নাটক ফাঁস হয়ে যায় এবং অভিযুক্ত বাবা-ছেলেকে গ্রেফতার করে খুনের মামলা দায়ের করা হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 09, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:31 AM IST
ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই রক্তচক্ষু! ঠান্ডা মাথার প্ল্যানিংয়ে মেয়েকে নির্মম খুন বাবা ও ভাইয়ের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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