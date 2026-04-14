  • Maharashtra Crime: তুই অন্য কারও সঙ্গে শুয়েছিস, ওটা আমার ছেলেই নয়: স্ত্রীকে চরম সন্দেহ, ৬ বছরের সন্তানকে কুমিরের মুখে দিল বাবা

Maharashtra Crime: তুই অন্য কারও সঙ্গে শুয়েছিস, ওটা আমার ছেলেই নয়: স্ত্রীকে চরম সন্দেহ, ৬ বছরের সন্তানকে কুমিরের মুখে দিল বাবা

Maharashtra father murder his own son: ৬ বছরের শিশুটি যে নিজের বাবাকে পরম নির্ভরতার প্রতীক মনে করত, সেই বাবাই যে তাঁর যমদূত হয়ে উঠবে, তা কল্পনাাতীত।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 14, 2026, 06:01 PM IST
৬ বছরের সন্তানকে জলে ফেলে মারল বাবা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতবর্ষের পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় এবং সন্দেহের যে কালো ছায়া মাঝেমধ্যেই গ্রাস করে, তার এক চরম ও বীভৎস রূপ দেখল কর্ণাটক। নিজের ঔরসজাত সন্তান কি না, এই মর্মান্তিক সন্দেহেই নিজের মাত্র ৬ বছরের শিশুকে নৃশংসভাবে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে। উত্তর কন্নড় জেলার ডান্ডেলি তালুকে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটি কেবল স্থানীয় এলাকায় নয়, বরং গোটা দেশজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

পুলিস এবং স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, ঘটনার মূল হোতা জনৈক রবি প্রকাশ (নাম পরিবর্তিত), যিনি পেশায় শ্রমিক। দীর্ঘদিন ধরেই রবির সাথে তাঁর স্ত্রীর ঝগড়া। রবির স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কারও সম্পর্ক রয়েছে—এই অমূলক সন্দেহ থেকেই তাঁদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তির সূত্রপাত। এই সন্দেহের বিষ এতটাই গভীরে প্রবেশ করেছিল যে, রবি তাঁর ৬ বছরের বড় ছেলেকেও নিজের সন্তান বলে মানতে অস্বীকার করতে শুরু করেন।

গত ১০ এপ্রিল রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ‘পিতৃত্ব’ (Paternity) নিয়ে তুমুল ঝগড়া বাধে। অভিযোগ, রাগের মাথায় রবি তাঁর ছেলেকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যান এবং অন্ধকারের সুযোগে পাশের কালী নদীতে ফেলে দেন।

উদ্ধার অভিযান

শিশুটিকে নদীতে ফেলে দেওয়ার পর রবি বাড়িতে ফিরে স্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করেন। তবে মা তাঁর বড় ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের খবর দেন। প্রতিবেশীদের চাপে এবং পুলিসের প্রাথমিক জেরার মুখে রবি স্বীকার করেন যে তিনি রাগের মাথায় শিশুটিকে নদীতে ফেলে দিয়েছেন।

তৎক্ষণাৎ ডান্ডেলি পুলিস এবং দমকল বাহিনী উদ্ধারকার্যে নামে। এলাকাটি কুমির সংকুল এবং নদীর স্রোত বেশি হওয়ায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়। টানা তিন দিন তল্লাশি চালানোর পর অবশেষে আজ, ১৪ এপ্রিল সকালে শিশুটির নিথর দেহ নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া দেহের বিভিন্ন অংশে কামড়ের চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা দেখে পুলিসের ধারণা—নদীতে ফেলার পর শিশুটি কুমিরের আক্রমণের শিকার হয়ে থাকতে পারে।

অপরাধের নেপথ্যে 'সন্দেহ'

মনস্তাত্ত্বিকরা মনে করছেন, এই ঘটনা শুধু সাধারণ অপরাধ নয়, বরং গভীর মানসিক বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ। পিতৃত্বের ওপর সন্দেহ পোষণ করে নিজের সন্তানকে হত্যা করার মতো ঘটনা ভারতে বিরল হলেও সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রবণতা বাড়ছে।

পারিবারিক কলহ: কর্নাটকের এই দম্পতির মধ্যে গত কয়েক বছর ধরেই অশান্তি চলছিল। রবির ধারণা ছিল তাঁর স্ত্রী তাঁকে ঠকাচ্ছেন।

অশিক্ষা ও ভ্রান্ত ধারণা: ডিএনএ টেস্ট বা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে পেশি শক্তি এবং হিংস্রতার মাধ্যমে সন্দেহের সমাধান করতে চাওয়া এই ট্র্যাজেডির অন্যতম কারণ।

মদ ও ড্রাগের প্রভাব: প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে রবি ঘটনার রাতে মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন, যা তাঁর হিংস্রতাকে আরও উসকে দিয়েছিল।

আইনি পদক্ষেপ

ডান্ডেলি পুলিস রবি প্রকাশ এবং তাঁর স্ত্রীকে আটক করেছে। যদিও রবির স্ত্রী তাঁর সন্তানের নিখোঁজ হওয়ার কথা প্রথমে পুলিসকে জানাননি কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রবির বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

ধারা ১০৩: খুনের অপরাধ।

ধারা ২৩৮: প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা।

পুলিস সুপার জানান, 'এটি একটি অত্যন্ত বিরল এবং মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ এবং অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেছি। দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্টের আবেদন জানানো হবে।"

কী প্রতিক্রিয়া

এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর কর্নাটক বিধানসভায় আলোচনার ঝড় উঠেছে। শিশু সুরক্ষা কমিশন (NCPCR) বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত রবির ফাঁসির দাবিতে সরব হয়েছেন। প্রতিবেশী এক মহিলার কথায়, 'শিশুটির অপরাধ কী ছিল? যদি স্ত্রীর ওপর সন্দেহ ছিল, তবে তিনি আইনি ব্যবস্থা নিতে পারতেন। ফুটফুটে বাচ্চাটিকে কুমিরের মুখে ফেলে দেওয়া কোনও সুস্থ মানুষের কাজ হতে পারে না।'

বিশেষজ্ঞ মতামত

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, আধুনিক জীবনযাত্রায় ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপ এবং পারিবারিক সম্পর্কের ভঙ্গুরতা মানুষকে চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করছে। মানসিক স্বাস্থ্যের সঠিক কাউন্সেলিং এবং পারিবারিক বিবাদের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত বা আইনি পরামর্শদাতার অনুপস্থিতি গ্রাম বাংলার বা মফস্বলের সমাজ ব্যবস্থায় এক বড় অভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই ঘটনা আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছে যে, যখন সন্দেহ ভালোবাসার থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন মৃত্যু অনিবার্য। ৬ বছরের শিশুটি যে নিজের বাবাকে পরম নির্ভরতার প্রতীক মনে করত, সেই বাবাই যে তাঁর যমদূত হয়ে উঠবে, তা কল্পনাাতীত। ২০২৬ সালেও যখন বিজ্ঞানের জয়জয়কার, তখন এই ধরণের মধ্যযুগীয় বর্বরতা আমাদের সমাজ সংস্কারের অভাবকেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

উদ্ধার হওয়া শিশুটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুরো ডান্ডেলি এলাকা এখন শোকস্তব্ধ। এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচারই এখন একমাত্র কাম্য।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

