Father Kills Children: সন্তানদের মিষ্টি কিনে খাওয়ায়! তারপর তিনজনের গলা কেটে খুন করল বাবা...

Father Kills Children: সন্তানদের মিষ্টি কিনে খাওয়ায়! তারপর তিনজনের গলা কেটে খুন করল বাবা...
Tamil Nadu Horror: স্ত্রী ছেড়ে চলে যান ছয় মাস আগে। সম্প্রতি স্ত্রীকে ফেরাতে যান দেখা করতে। কিন্তু নাকচ করে দেওয়ায় স্বামী বাড়ি ফিরে আসে মিষ্টি কিনে। তারপর সন্তানদের মিষ্টি খাইয়ে গলা কেটে খুন করে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজের তিন সন্তানকে গলা কেটে নৃশংস খুন বাবার। শুক্রবার তারপর নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পন করে। হাড়হিম ঘটনাটি তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর জেলার পাট্টুকোট্টাইয়ের কাছে পেরিয়াকোট্টাই গ্রামে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩৮ বছরের বিনোথ কুমার মধুকুর গ্রামের বাসিন্দা। সে নিত্যা নামে এক মহিলার সঙ্গে বিয়ে করেন। দম্পতির তিন সন্তান আছে- ১১ বছরের মেয়ে অভিয়া, ৮ বছরের কীর্তি এবং ৫ বছরের ঈশ্বর নামে ছেলে আছে। গত ছয় মাস ধরে তারা আলাদা থাকতে শুরু।
আরও পড়ুন:TV presenter Death: ভেবেছিলেন সামান্য জ্বর, সর্দি! আচমকাই হদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ ৪১-এর জনপ্রিয় টিভি সঞ্চালক...
পুলিস আরও জানায়, বিনোথ সম্প্রতি তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। এবং তাকে বাড়ি ফেরার জন্য কাকুতি মিনতি করে। কিন্তু নিত্যা বাড়ি না ফেরার জন্য নাকচ করে দেন। স্ত্রীর প্রত্যাখানের পর বিনোথ সন্তানদের জন্য মিষ্টি কেনে। বাড়িতে এসে সেই মিষ্টি সন্তানদের খাওয়ায়, তারপর তাদের গলা কেটে খুন করে। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বিনোথ নিজেই মধুকুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। পুলিস ইতোমধ্যেই মামলার তদন্ত শুরু করেছে।
এই একই ধরণের ঘটনা ঘটে অন্ধ্রপ্রদেশের নাগরকুরনুল জেলায়। যেখানে ৩৬ বছরের ব্যক্তি নিজের তিন সন্তানকে খুন করে তাদের আগুনে পুড়িয়ে দেয়। পরেও নিজেও আত্মহত্যা করে। পুলিস সূত্রে জানা যায়, বৈবাহিক কলহের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে।
আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: নামতে শুরু করেছে পারদ! এই সপ্তাহেই একেবারে পাকাপাকিভাবে বিদায় বর্ষার...
আরও এক ঘটনা সামনে আসে, যেখানে চার ছেলেমেয়েকে নিয়ে আত্মঘাতী মা। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার ১০ প্যাকেট বিষ, যার মধ্যে আটটি ব্যবহার করা হয়। ঘটনাটি রাজস্থানের জয়পুরের সিকার জেলায়। জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম কিরণ। তিনি পিঙ্কি নামেও পরিচিত ছিলেন। কিরণ তাঁর তিন ছেলে এবং এক মেয়েকে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে স্বামীর থেকে আলাদা থাকতেন। তিনি পালওয়াস রোডের অনিরুদ্ধ রেসিডেন্সিতে একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে থাকতেন।
পুলিস জানিয়েছে, কিরণ ছেলেমেয়ে নিয়ে কয়েকদিন আগে আত্মহত্যা করেন। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হওয়ায় অন্যান্যরা বাসিন্দারা পুলিসে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে এসে পুলিস সহজে সেই ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারেনি তীব্র দুর্গন্ধের কারণে। তারা প্রথমে সেন্ট এবং ধূপকাঠি জ্বালায়, তারপর দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে। সেখানে ঢুকে তারা পাঁচজনের পচাগলা দেহ উদ্ধার করে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)