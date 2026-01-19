Assam: ছেলের রেজাল্ট হাতে হাসিমুখে স্কুল থেকে বেরোচ্ছিলেন ৩৫-এর বাবা! গেটের কাছে মুখ থুবড়ে পড়লেন, আর উঠলেন না...
Assam Heart Attack Death: ছোট ছেলের রেজাল্ট হাতে নিয়ে হাসিমুখে স্কুল থেকে বেরোচ্ছিলেন বাবা। আচমকাই স্কুল গেটের কাছে হাত ছড়িয়ে লাফ দেন, যেন নিজের ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছেন। এরপরই তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে যান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছেলের স্কুলে রেজাল্ট দেবে। তাই অফিস থেকে ছুটি নিয়ে স্কুলে যান বাবা। ইউকেজি পরীক্ষার ফল- একজন বাবার জন্য কতটা আনন্দের মুহূর্ত! রেজাল্ট হাতে নিয়ে স্কুল থেকে বেরোচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু কেউ জানত না, সেটিই হবে তাঁর জীবনের শেষ হাঁটা।
হঠাৎ করেই সবকিছু বদলে গেল। ৩৫ বছর বয়সী দীপঙ্কর বোরদোলই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্কুলের গেটের কাছে পৌঁছে তিনি দুই হাত ছড়িয়ে ভারসাম্য ধরে রাখার চেষ্টা করলেন, যেন জীবনের সঙ্গে শেষ লড়াই। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তিনি মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। নিথর হয়ে গেল একটি প্রাণ, থেমে গেল একটি বাবার হৃদস্পন্দন।
১৫ জানুয়ারি অসমের যোরহাটের স্যামফোর্ড স্কুলে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। সেই ভিডিয়ো এখন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র, দেখলে চোখ ভিজে আসে। স্কুলে উপস্থিত শিক্ষক, অভিভাবকরা ছুটে যান তাঁকে বাঁচানোর আশায়। দ্রুত তাঁকে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু নিয়তি তখন নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এক মুহূর্তে আনন্দের জায়গা বদলে যায় গভীর শোকে। পুরো স্কুল চত্বর স্তব্ধ হয়ে যায়। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক- সবার চোখে আতঙ্ক আর অবিশ্বাস। দীপঙ্কর বোরদোলই ছিলেন অসম সরকারের সেচ দফতরের টিওক ডিভিশনের একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। কর্মজীবনে দায়িত্বশীল, পরিবারে একজন স্নেহশীল স্বামী ও বাবা। তাঁর স্ত্রী একজন গৃহিণী। পরিবার জানিয়েছে, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ, কোনও বড় রোগে কখনও ভোগেননি।
এই ঘটনা আবারও আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল- আজকাল তরুণ বয়সেও হৃদরোগ কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠছে। জীবন কতটা অনিশ্চিত। মাত্র কয়েকদিন আগেই, ১১ জানুয়ারি, গায়ক ও অভিনেতা প্রশান্ত তামাং মাত্র ৪৩ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লিতে মারা যান। তারও আগে, চলতি মাসেই, বেদান্ত চেয়ারম্যান অনিল আগরওয়ালের ৪৯ বছর বয়সী ছেলে অগ্নিবেশ আগরওয়াল নিউইয়র্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান।
এক মুহূর্তে সব শেষ। স্বপ্ন, দায়িত্ব, পরিবার- সবই থেকে যায় প্রশ্নের মুখে। দীপঙ্কর বোরদোলইয়ের হঠাৎ চলে যাওয়া আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জীবন কতটা ক্ষণস্থায়ী, আর সময় কতটা মূল্যবান।
