UP Horror: বাবা নিজের হাতে খুন করল মেয়েকে; প্রথমে শ্বাসরোধ, পরে মেয়ের মুখে ঢালল অ্যাসিড

UP Horror: বাবা নিজের হাতে খুন করল মেয়েকে; প্রথমে শ্বাসরোধ, পরে মেয়ের মুখে ঢালল অ্যাসিড
UP Shocker: লখনউতে ঘটে গেল নৃশংস ঘটনা। বাবা তার মেয়েকে হত্যা করেছেন। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি তার মেয়েকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করেন, পরে তার পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্যে মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লখনউতে ঘটে গেল এক নৃশংস ঘটনা। এক বাবা তার কিশোরী মেয়েকে প্রেমের সম্পর্কের জেরে হত্যা করেছেন (chilling murder of the teenager by her father)। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি তার মেয়েকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করেন (girl strangled), পরে তার পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্যে মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেন।
শ্বাসরোধ, মুখে অ্যাসিড
উত্তরপ্রদেশের লখনউতে একটি নৃশংস ঘটনা ঘটেছে যেখানে এক ব্যক্তি তার কিশোরী মেয়েকে প্রেমের সম্পর্কের জেরে হত্যা করেছেন। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি তার মেয়েকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করেন এবং পরে তার পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্যে মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেন।
অনার কিলিং
পুলিস জানায়, মেয়েটির একটি প্রেমের সম্পর্ক ছিল যা তার বাবা পছন্দ করতেন না। একে 'অনার কিলিং' বা তথাকথিত সম্মান রক্ষার জন্য হত্যা হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
নির্মম অপরাধ
শ্বাসরোধ করে হত্যার পরে, অভিযুক্ত বাবা মেয়েটির মুখ অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেন যাতে কেউ তাকে শনাক্ত করতে না পারে। তবে, পুলিস দ্রুত তদন্ত চালিয়ে অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করে। স্থানীয় পুলিস কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অপরাধটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল।
লখনউয়ের উপকণ্ঠে
লখনউয়ের উপকণ্ঠে একটি নির্জন এলাকা থেকে বন্দনা চৌবে নামের ওই কিশোরীর দেহ উদ্ধার করা হয়। ফরেনসিক পরীক্ষার পর পুলিস নিশ্চিত হয় যে, শ্বাসরোধের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। পুলিস বিষয়টি নিয়ে আরও গভীর তদন্ত চালাচ্ছে।
প্রেম ও পরিণতি
গত বছর অগস্টে মেয়েটি তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। পরে মেয়েটিকে বাড়িতে ফেরানো হয়, যে ছেলেটির সঙ্গে সে পালিয়েছিল, তার তিন মাসের জেল হয়। নভেম্বরে সে জেল থেকে ছাড়া পায়। তার পরে মেয়েটি ফের ছেলেটির সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যেতে থাকে। এদিকে মেয়েটির পরিবারের দাবি, তাদের বাড়ির মেয়ের এরকম কীর্তিকলাপে বাবা-মায়ের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। তখন বাবা বিজয় কুমার চৌবে মেয়েকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। বিজয় কুমার চৌবে পেশায় বাস ড্রাইভার।
