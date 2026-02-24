English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bank Employee Death: রাস্তায় আচমকাই ছুটে এসে কামড়াল কুকুর! জলাতঙ্ক হবে... আতঙ্কেই নিজেকে শেষ করলেন ঝকঝকে ব্যাংককর্মী...

Maharashtra: ৩০ বছর বয়সী এক ব্যাংক কর্মী জলাতঙ্ক রোগের ভয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কয়েক দিন আগে একটি রাস্তার কুকুর কামড়ানোর পর থেকেই তিনি চরম আতঙ্কে ভুগছিলেন। তিনি চিকিৎসা শুরু করলেও মনে করেছিলেন তার শরীরে ভাইরাসের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 24, 2026, 05:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আত্মঘাতী ৩০ বছরের ব্যাংককর্মী। রাস্তার কুকুরের কামড় থেকে জলাতঙ্ক (ব়্যাবিস) হওয়ার চরম ভয়ে চরম পদক্ষেপ নেন ওই যুবক বলে জানা গিয়েছে। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের কল্যাণের তিসগাঁও নাকা এলাকায়। মৃত যুবকের নাম আয়াস বিশ্বনাথ আমিন।

পুলিস সূত্রে খবর, গত আট বছর ধরে এক ব্যাংকের থানে শাখায় কর্মরত ছিলেন আয়াস। কয়েক দিন আগে তাকে একটি রাস্তার কুকুর কামড়ায়। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ঘটনার পর তিনি জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ইনজেকশন বা ভ্যাকসিন নেওয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু মাত্র একটি ডোজ নেওয়ার পর থেকেই তার মধ্যে তীব্র মানসিক উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি হয়। তার মনে হচ্ছিল, জলাতঙ্কের লক্ষণগুলো ইতিমধ্যেই তার শরীরে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

রবিবার আইয়াসের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিস। ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে, যেখানে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় সহ্য করতে না পেরেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

পরিবারের বয়ান অনুযায়ী, কুকুর কামড়ানোর পর থেকেই আইয়াসের আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। তিনি সব সময় নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করতেন। বর্তমানে পুলিস একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করে ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে সুরাতের একজন কোটিপতি ব্যবসায়ী আত্মঘাতী হন। জানা যায়, মেয়ের বিয়ের মাত্র চারদিন আগেই তিনি চরম পদক্ষেপ নেন। নিজের পিস্তল দিয়েই গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন জলি গ্রুপের কর্ণধার তুষার ঘেলানি। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় তুষার ঘেলানির 'বান্ধবী' পুনম ভাদোরিয়াকে।

তুষার ঘেলানির মেয়ে তনভি পুলিসকে জানিয়েছেন, বিয়ের প্রস্তুতির মাঝেই তাঁর বাবা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। মৃত্যুর প্রায় এক সপ্তাহ আগে তিনি মেয়েকে জানিয়েছিলেন যে, পুনম নামে এক মহিলার জালে তিনি 'ফেঁসে গিয়েছেন'। বিয়ের উৎসবের সময় ওই মহিলা কোনও বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। আর তাঁর আশঙ্কাই সত্যি হয়ে গেল।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

