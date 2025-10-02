English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Female Doctor shoching incident: স্বামীর পরকীয়া, লাগাতার অত্যাচার! অতিষ্ঠ চিকিত্‍সক-স্ত্রীর চলন্ত ট্রেনেই রক্তারক্তি... মর্মান্তিক...

 মুজফ্ফরনগরে (Muzaffarnagar) চলন্ত ট্রেনে স্বামীর প্রতারণার শিকার হয়ে এক মহিলা ডাক্তারের আত্মহত্যার (Female doctor Suicide attempt) চেষ্টা।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 2, 2025, 07:59 PM IST
Female Doctor shoching incident: স্বামীর পরকীয়া, লাগাতার অত্যাচার! অতিষ্ঠ চিকিত্‍সক-স্ত্রীর চলন্ত ট্রেনেই রক্তারক্তি... মর্মান্তিক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুজফ্ফরনগরে (Muzaffarnagar) চলন্ত ট্রেনে স্বামীর প্রতারণার শিকার হয়ে এক মহিলা ডাক্তারের আত্মহত্যার (Female doctor Suicide attempt) চেষ্টা।

Add Zee News as a Preferred Source

উত্তর প্রদেশের মুজফ্ফরনগরে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ৩৬ বছর বয়সী একজন এমবিবিএস ডাক্তার, ডা. জ্যোতিকা ত্যাগী, বুধবার সকালে চলন্ত নওচণ্ডী এক্সপ্রেসে (Nauchandi Express) নিজের হাত কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

ডাঃ ত্যাগী নিজের শহর সাহারানপুর যাওয়ার পথে মিরাট থেকে ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন। তিনি সাহারানপুর জেলার মোহল্লা নবীন নগরের বাসিন্দা। তিনি সাহারানপুরের পিজিআই পিলখানিতে একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ।

আত্মহত্যার চেষ্টার পর তিনি গুরুতর অবস্থায় ছিলেন এবং জরুরি চিকিৎসার জন্য তাঁকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর বর্তমান অবস্থা এখনও জানা যায়নি।

ট্রেনটি মুজফ্ফরনগর স্টেশনে পৌঁছলে সহযাত্রীরা রেল পুলিসকে বিষয়টি জানান। পুলিস দ্রুত ব্যবস্থা নেয় এবং তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে আনে।

জ্যোতিকা ত্যাগী ২০০৩ সালে মুজফ্ফরনগর জেলার ছাপার থানা এলাকার রেই গ্রামে বিয়ে হয়েছিল। তাঁর স্বামী প্রথম থেকেই প্রচণ্ড অত্যাচার করতেন এবং পরকীয়ায় মেতেছিলেন। তাঁদের একটি কন্যা সন্তান আছে। জ্যোতিকা ২০১৪ সালে ডিভোর্স পান এবং তারপর থেকে একাই তাঁর মেয়ের দেখাশোনা করছিলেন। মূলত স্বামীর পরকীয়ায় অতিষ্ঠ হয়েই তিনি এই কাণ্ড ঘটান বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়া ডিভোর্সের এত বছর পরেও স্বামীর অত্যাচার কমেনি। 

এই ব্যক্তিগত সংগ্রাম তাঁর চরম পদক্ষেপের পিছনে কারণ হতে পারে, যদিও জীবন শেষ করার চেষ্টার সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

আরও পড়ুন: Post Office scheme become Superhit: পোস্ট অফিসের দুরন্ত স্কিম! এখানে বিনিয়োগ করলে ঘরে বসে ২ লক্ষ টাকা নিশ্চিত রিটার্ন...জেনে নিন সবটা...

আরও পড়ুন: Maharashtra Crime news: সৎ বাবার লালসার হাত ৫-এর একরত্তির যোনিতে! মা ফিরতেই তীব্র কষ্টে গোঙাতে গোঙাতে ICU-তেই...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
MuzaffarnagarNauchandi ExpressFemale doctor of Saharanpurdoc slits her handHusband's tortureRunning TrainEXTRA MARITAL AFFAIRRail Police
পরবর্তী
খবর

Bengaluru Murder: পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা... স্ত্রীকে ৪৫ বার ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন স্বামীর! নিজেও... হাড়হিম! বীভৎস!
.

পরবর্তী খবর

Maharashtra Crime news: সৎ বাবার লালসার হাত ৫-এর একরত্তির যোনিতে! মা ফিরতেই তীব্র কষ্টে গোঙা...