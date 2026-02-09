English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Law College Horror: পারব না আমি ছাড়তে তোকে! প্রেম হারানোর ভয়ে ক্যাম্পাসেই গর্জাল প্রিন্সের পিস্তল, লুটিয়ে পড়লেন আইনের ছাত্রী...

Punjab: পঞ্জাবের এক ল' কলেজে এক ছাত্র তার বান্ধবীকে গুলি করে খুন করেছে। এরপর সে নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে আছে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 9, 2026, 03:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ল' কলেজে ভয়ংকর কাণ্ড। প্রকাশ্যে ক্লাসের ভিতর প্রথম বর্ষের ছাত্র তার বান্ধবীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন সেই তরুণী। তারপর অভিযুক্ত ছাত্র নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ঘটনাটি পঞ্জাবের তরন তারান জেলার। 

পুলিস সূত্রে জানা গেছে, নিহত ছাত্রীর নাম সন্দীপ কৌর। তিনি এবং অভিযুক্ত ছাত্র প্রিন্স রাজ সিং দুজনেই উসমা কলেজের প্রথম সেমিস্টারের পড়ুয়া ছিলেন। সোমবার ক্লাস চলাকালীন বা ক্লাসের বিরতিতে কোনও একটি বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে বচসা হয়। এরপরই প্রিন্স রাজ সিং তার কাছে থাকা বন্দুক বের করে সন্দীপকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সন্দীপের।

সহপাঠিনীকে লুটিয়ে পড়তে দেখে প্রিন্স নিজের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দেন। গুলির শব্দে কলেজ ক্যাম্পাসে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ছুটে এসে দেখেন দুজনেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। 

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তরন তারান জেলা পুলিস। পুলিন সুপার (SSP) সুরেন্দ্র লাম্বা জানান, অভিযুক্ত ছাত্র প্রিন্স রাজ সিংকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক।

পুলিস ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তের স্বার্থে যা করা হচ্ছে-- কলেজের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থী এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে। অভিযুক্ত ছাত্রের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে ব্যক্তিগত কোনও বিবাদের জেরে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, তবে সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় কলেজের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে গভীর শোক ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

student shoots dead female classmatepunjab law college campusstudent shoots himself in headTarn Taran Law College shootingfirst-year student kills classmateTarn Taran Law College
