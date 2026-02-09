Law College Horror: পারব না আমি ছাড়তে তোকে! প্রেম হারানোর ভয়ে ক্যাম্পাসেই গর্জাল প্রিন্সের পিস্তল, লুটিয়ে পড়লেন আইনের ছাত্রী...

Law College Horror: পারব না আমি ছাড়তে তোকে! প্রেম হারানোর ভয়ে ক্যাম্পাসেই গর্জাল প্রিন্সের পিস্তল, লুটিয়ে পড়লেন আইনের ছাত্রী...
Punjab: পঞ্জাবের এক ল' কলেজে এক ছাত্র তার বান্ধবীকে গুলি করে খুন করেছে। এরপর সে নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে আছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ল' কলেজে ভয়ংকর কাণ্ড। প্রকাশ্যে ক্লাসের ভিতর প্রথম বর্ষের ছাত্র তার বান্ধবীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন সেই তরুণী। তারপর অভিযুক্ত ছাত্র নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ঘটনাটি পঞ্জাবের তরন তারান জেলার।
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, নিহত ছাত্রীর নাম সন্দীপ কৌর। তিনি এবং অভিযুক্ত ছাত্র প্রিন্স রাজ সিং দুজনেই উসমা কলেজের প্রথম সেমিস্টারের পড়ুয়া ছিলেন। সোমবার ক্লাস চলাকালীন বা ক্লাসের বিরতিতে কোনও একটি বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে বচসা হয়। এরপরই প্রিন্স রাজ সিং তার কাছে থাকা বন্দুক বের করে সন্দীপকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সন্দীপের।
আরও পড়ুন:Lamborghini Accident: বেপরোয়া ল্যাম্বরগিনির ধাক্কায় ১০ ফুট শূন্যে ছিটকে পড়লেন বাইক আরোহী! হেভিওয়েট ব্যবসায়ীর ছেলের তাণ্ডব...
সহপাঠিনীকে লুটিয়ে পড়তে দেখে প্রিন্স নিজের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দেন। গুলির শব্দে কলেজ ক্যাম্পাসে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ছুটে এসে দেখেন দুজনেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তরন তারান জেলা পুলিস। পুলিন সুপার (SSP) সুরেন্দ্র লাম্বা জানান, অভিযুক্ত ছাত্র প্রিন্স রাজ সিংকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক।
পুলিস ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তের স্বার্থে যা করা হচ্ছে-- কলেজের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থী এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে। অভিযুক্ত ছাত্রের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে ব্যক্তিগত কোনও বিবাদের জেরে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, তবে সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় কলেজের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে গভীর শোক ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।
আরও পড়ুন:Kolkata Accident: কাকভোরে ESI হাসপাতালের দোরগোড়ায় বেপরোয়া গাড়ির মরণ ধাক্কা! আত্মীয়কে দেখতে এসে লাশ হয়ে ফিরলেন অরূপ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)