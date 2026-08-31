/Viral VIDEO: সাবধান, জ্যান্ত পিশাচিনী: শ্মশানে চিতা থেকে তুলে আধপোড়া শবদেহ কামড়ে খাচ্ছে তান্ত্রিক যুবতী, বীভৎস ভিডিয়ো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রদেশের পবিত্র ধর্মীয় শহর উজ্জ্বয়িনীর শ্মশানঘাটে তান্ত্রিকের ভয়াবহ ও রোমহর্ষক কর্মকাণ্ড। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োতে ওই মহিলা তান্ত্রিককে জ্বলন্ত চিতার সামনে বসে বিশেষ তন্ত্র আচার পালন করতে এবং চিতা থেকে মৃতদেহের পোড়া মাংস তুলে খেতে দেখা যাচ্ছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও নেটিজেনদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন। সকলের মনে একটাই প্রশ্ন, কী ভাবে সম্ভব এই ঘটনা? বিকৃতকামের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখে হতবাক সকলে।
ঘটনার বিবরণ ও ভাইরাল ভিডিয়োর দৃশ্য
ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি উজ্জয়িনীর একটি স্থানীয় শ্মশানঘাটের। ভিডিয়োতে দেখা যায়, জ্বলন্ত চিতার পাশে বসে এক মহিলা অদ্ভুত সব তান্ত্রিক রীতিনীতি পালন করছেন। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের ভিডিয়োতে দেখা যায়, তিনি নির্ভয়ে চিতার আগুনের কাছাকাছি যান এবং সেখান থেকে পুড়ে যাওয়া দেহাংশের টুকরো তুলে নিয়ে তাতে ঠান্ডা জল ঢেলে কামড়ে খাচ্ছেন। ভিডিয়োতে তাঁকে কিছু অস্বাভাবিক ও অমানবিক মন্তব্য করতেও শোনা যায়, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় ফেলেছে। বহু মানুষের মধ্যে ব্যাপক অস্বস্তি ও আতঙ্কের জন্ম হয়েছে।
তন্ত্র সাধনা ও অঘোরী রীতির বিতর্ক
উজ্জয়িনীকে ভগবান মহাকালেশ্বর ও তন্ত্র সাধনার একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয়। হিন্দু শাক্ত ও শৈব অঘোরী ঐতিহ্যে শ্মশান সাধনা বা শব সাধনার প্রাচীন কিছু উল্লেখ থাকলেও প্রকাশ্য দিবালোকে বা সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত বিরল ও অবমাননাকর বলে বিবেচিত হয়। ধর্মীয় বিশ্লেষক ও সাধু সমাজের একাংশের মতে, সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিক চর্চার নামে মৃতদেহের প্রতি চরম অবমাননাকর বা বিকৃত আচরণ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
স্থানীয়দের প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভ
ভিডিয়োটি ভাইরাল হতেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুণ্যার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ উগরে পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ:
১. শ্মশানের মতো সংবেদনশীল স্থানে পর্যাপ্ত নজরদারি ও সুরক্ষার অভাব রয়েছে।
২. পরিবারের প্রিয়জনের শেষকৃত্যের সময় এ ধরনের বিকৃত ও ভীতিকর কার্যকলাপ স্বজনহারা মানুষদের ধর্মীয় ও মানসিক অনুভূতিতে চরম আঘাত হানে।
৩. অবিলম্বে শ্মশান চত্বরে নিরাপত্তা বাড়ানো এবং বহিরাগতদের এ ধরনের কার্যকলাপে নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি জানানো হয়েছে।
পুলিস ও প্রশাসনের ভূমিকা
ভিডিয়োটি সামাজিক মাধ্যমে তীব্র গতিতে ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিসের নজরে বিষয়টি এসেছে। পুলিস জানিয়েছে, ভাইরাল হওয়া ভিডিওটির সত্যতা ও সময়কাল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই নারী প্রকৃত অর্থে কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাধক নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন-- তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। শ্মশান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
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