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Viral VIDEO: সাবধান, জ্যান্ত পিশাচিনী: শ্মশানে চিতা থেকে তুলে আধপোড়া শবদেহ কামড়ে খাচ্ছে তান্ত্রিক যুবতী, বীভৎস ভিডিয়ো

Viral Video of Madhya Pradesh Burning Ghat:  ধর্মীয় বিশ্লেষক ও সাধু সমাজের একাংশের মতে, সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিক চর্চার নামে মৃতদেহের প্রতি চরম অবমাননাকর বা বিকৃত আচরণ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 31, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:42 PM IST
Viral VIDEO: সাবধান, জ্যান্ত পিশাচিনী: শ্মশানে চিতা থেকে তুলে আধপোড়া শবদেহ কামড়ে খাচ্ছে তান্ত্রিক যুবতী, বীভৎস ভিডিয়ো

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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