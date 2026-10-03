/এবার পুজোয় দ্বিগুণ আনন্দ সুরাপ্রেমীদের: মদের দাম কমে হল প্রায় অর্ধেক, দেখে নিন আপনার প্রিয় কোন ব্র্যান্ডের মূল্য কত হল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসবের মরশুম শুরুর ঠিক আগেই ভারতের স্কচপ্রেমীদের জন্য মিলল বড় সুখবর। ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) কার্যকর হওয়ার সুবাদে দেশীয় খুচরো বাজারে আমদানি করা স্কচ হুইস্কির দাম একধাক্কায় প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। ১৫ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া এই চুক্তিতে ব্রিটিশ হুইস্কির ওপর আমদানি শুল্ক ১৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে সরাসরি ৭৫ শতাংশ করা হয়েছে। অর্থাৎ শুল্কের বোঝা এক লহমায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে, যা আগামী ১০ বছরের মধ্যে ধাপে ধাপে ৪০ শতাংশে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
বিশ্ববিখ্যাত মদ প্রস্তুতকারী সংস্থা ডিয়াজিও (Diageo) এবং পেরনো রিকার্ড (Pernod Ricard) শুল্ক কমার এই আর্থিক সুবিধা সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গোয়া এবং উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যেই বিদেশি স্কচের নতুন ও হ্রাসকৃত দাম কার্যকর হয়েছে।
বাংলায় কোন ব্র্যান্ডের দাম কত কমল?
পশ্চিমবঙ্গে বটল্ড-ইন-অরিজিন (BIO)-- অর্থাৎ স্কটল্যান্ডে বোতলজাত হয়ে ভারতে সরাসরি আমদানি করা স্কচের দাম গড়ে ৭ থেকে ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। মদ বিক্রেতা সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের খুচরো বাজারে জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে...
জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল (৭৫০ মিলি): ৪,২৫০ টাকা থেকে কমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩,৮০০ টাকায়। কিছু ক্ষেত্রে তা ৩,০০০ টাকার নিচেও নামার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
শিভাস রিগ্যাল (১২ বছর): ৩,২৭০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ৩,০০০ টাকা।
ভ্যালেন্টাইন (১৫ বছর): ৩,১০০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ২,৭৯০ টাকা।
ভ্যালেন্টাইন সাধারণ: ২,০৪০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ১,৮৮০ টাকা।
গ্লেন্ডরিচ: ৪,২৫০ টাকা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩,৯১০ টাকায়।
জে অ্যান্ড বি (J&B): ২,৩০০ টাকার বোতল এখন মিলছে প্রায় ১,৭০০ টাকায়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দাম কমার ফলে বেশ কিছু এন্ট্রি-লেভেল স্কচ ২,০০০ টাকার নিচে এবং বহু সিঙ্গল মল্ট ৪,০০০ টাকার নিচে নেমে এসেছে।
রাজ্যভেদে দামের পার্থক্য ও আবগারি শুল্ক
আমদানি শুল্ক অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও বোতলের দাম কিন্তু সর্বত্র ৫০ শতাংশ কমেনি। এর কারণ হলো রাজ্য সরকারের নিজস্ব আবগারি শুল্ক, পরিবহন খরচ এবং বিক্রেতাদের লভ্যাংশ। রাজ্যের মদ বিক্রেতাদের সংগঠনের এক আধিকারিকের কথায়, 'কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এর মাঝে আবগারি শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়ায় শুল্ক কমার পুরো সুবিধা সাধারণ ক্রেতারা পাননি। অতিরিক্ত কর না বাড়লে হয়তো দাম ৪০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারত।'
বাংলার মদের বাজারে উৎসবের প্রস্তুতি
পশ্চিমবঙ্গের মোট মদের বাজারের আর্থিক মূল্য বর্তমানে প্রায় ৩৮,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধু বিআইও (BIO) স্কচ ক্যাটেগরির বাজারের মূল্যই প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা। উৎসবের দিনগুলিতে প্রিমিয়াম ও বিলাসবহুল মদের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যায়। ফলে দাম কমায় দুর্গাপূজার আগে খুচরো দোকান এবং বারগুলিতে স্কচের বিক্রি ও রাজস্ব সংগ্রহে বড়সড় উল্লম্ফন ঘটবে বলেই মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।
একই সঙ্গে স্কচের দাম কমায় দেশীয় প্রিমিয়াম সিঙ্গল মল্ট ব্র্যান্ড যেমন অমৃত, পল জন কিংবা র্যাম্পুরের সামনে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলির সঙ্গে তীব্র বাজার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে, পুজোর আড্ডার আগে পছন্দের স্কচ আরও সাশ্রয়ী মূল্যে হাতে পাওয়ায় দারুণ খুশি সুরাপ্রেমীরা।
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