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এবার পুজোয় দ্বিগুণ আনন্দ সুরাপ্রেমীদের: মদের দাম কমে হল প্রায় অর্ধেক, দেখে নিন আপনার প্রিয় কোন ব্র্যান্ডের মূল্য কত হল

Liquor Price Drop in India before festive season: পশ্চিমবঙ্গের মোট মদের বাজারের আর্থিক মূল্য বর্তমানে প্রায় ৩৮,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধু বিআইও (BIO) স্কচ ক্যাটেগরির বাজারের মূল্যই প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 03, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 08:36 PM IST
এবার পুজোয় দ্বিগুণ আনন্দ সুরাপ্রেমীদের: মদের দাম কমে হল প্রায় অর্ধেক, দেখে নিন আপনার প্রিয় কোন ব্র্যান্ডের মূল্য কত হল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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