Odisha School Tragedy: কেন এত ঘুম! শাস্তি দিতে হস্টেলের ৮ খুদে পড়ুয়ার চোখের পাতায় ফেভিকুইক, তারপরই...

Odisha School Tragedy: কেন এত ঘুম! শাস্তি দিতে হস্টেলের ৮ খুদে পড়ুয়ার চোখের পাতায় ফেভিকুইক, তারপরই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়িশার (Odisha) কান্ধমাল জেলায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা। জেলার ফিরিঙ্গিয়া ব্লকের সালাগুডার সেবাশ্রম স্কুলের হোস্টেলে (Odisha Hostel) রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ৮ জন ছাত্রের চোখে ফেভিকুইক আঠা(Fevikwik) ঢেলে দেয় কিছু সহপাঠী (Classmates)। ফলে মুহূর্তের মধ্যেই আক্রান্ত ছাত্রদের চোখের পাতা আটকে যায়। কোনওভাবেই তারা চোখ খুলতে পারে না।
প্রশাসনের ভূমিকা:
ঘটনার পরই জেলা প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ নেয়। স্কুলের প্রধানশিক্ষক মনোরঞ্জন সাহুকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রশাসন খতিয়ে দেখছে কীভাবে আঠার মতো বিপজ্জনক জিনিস ছাত্রদের হাতে পৌঁছল এবং হোস্টেলের ভেতরে এমন ঘটনা ঘটল অথচ কর্তৃপক্ষ টের পেল না।
স্কুলের ভূমিকা:
এই ঘটনায় ১২ বছর বয়সী সব শিশুদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে সাতজন এখনও পর্যবেক্ষণে আছে। কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষককে বরখাস্ত করে একটি তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিভাবকরা কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির ১২ বছর বয়সী আহত শিক্ষার্থীদের শুক্রবার গোছাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে ফুলবানির জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সূত্র মারফত্ জানা গিয়েছে, ডাক্তাররা চোখে সামান্য আঘাতের কথা জানিয়েছেন, তবে বলেছেন দ্রুত চিকিৎসা হওয়ায় দৃষ্টিশক্তির কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয়নি। তাদের মধ্যে একজনকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাকি সাতজন এখনো পর্যবেক্ষণে রয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত:
বুধবার গভীর রাতে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্কুল ক্যাম্পাসে। আহত ছাত্রদের প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় গচ্ছাপাড়া হাসপাতাল। পরে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ফূলবানি জেলা সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, আঠার কারণে ছাত্রদের চোখে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। তবে দ্রুত চিকিৎসা শুরু হওয়ায় গুরুতর বিপদ এড়ানো গেছে। এখন পর্যন্ত একজনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বাকি সাতজনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
এই ঘটনাটি শুক্রবার রাতে কান্ধামাল জেলার ফিরিঙ্গিয়া ব্লকের সালাগুদা এলাকার সেবাশ্রম স্কুলে ঘটেছে এবং এটি হোস্টেলের নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে।
তদন্তের নির্দেশ:
জেলা কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক হাসপাতালে গিয়ে আহত ছাত্রদের খোঁজখবর নেন। কান্ধমালের কালেক্টর ইতিমধ্যেই বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানান, “ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুতর। কীভাবে হোস্টেলের ভেতরে এই ঘটনা ঘটল, কারা দায়ী, সব খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও হোস্টেল ওয়ার্ডেনদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিভাবক ও স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, হোস্টেলের ভেতরে নিরাপত্তার অভাবের জন্যই এমন অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। শিশুদের হাতে কীভাবে বিপজ্জনক আঠা পৌঁছল, তা নিয়েও প্রবল সমালোচনা চলছে।
বর্তমানে আক্রান্ত ছাত্ররা চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকরা আশা করছেন, সঠিক সময়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে স্থায়ী ক্ষতির ঝুঁকি কম থাকবে। তবে এই ঘটনার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে হোস্টেল নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে।
