Watch Harish Rana: আমাদের ক্ষমা করে দিয়ো, এবার যেতে হবে তোমাকে: হরিশের মাথায় তিলক পরিয়ে চোখের জলে বিদায় দিলেন বাবা-মা

Watch Harish Rana: আমাদের ক্ষমা করে দিয়ো, এবার যেতে হবে তোমাকে: হরিশের মাথায় তিলক পরিয়ে চোখের জলে বিদায় দিলেন বাবা-মা
Harish Rana Euthanasia Case Last Video: ২০১৩ সাল থেকে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। দীর্ঘ কষ্টের অবসান ঘটিয়ে পরিবার তাঁকে সম্মানের সাথে শেষ বিদায় জানাচ্ছে। আদালত একে মৃত্যু নয়, বরং কৃত্রিমভাবে জীবন দীর্ঘায়িত না করার মানবিক সিদ্ধান্ত বলেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাজিয়াবাদের এক শান্ত গলিতে হরিশ রাণার বিছানার চারপাশে জড়ে হয়েছেন তাঁর পরিবার। নিথর হয়ে শুয়ে আছেন হরিশ। এটাই হয়তো শেষ দেখা। গন্তব্য দিল্লি এইমস (AIIMS), যেখানে চিকিৎসকরা ধীরে ধীরে খুলে দেবেন তার কৃত্রিম প্রাণবায়ু বা লাইফ সাপোর্ট। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল মেধাবী ছাত্র হরিশ আজ নিয়তির অমোঘ টানে স্থির, আর তার এই শেষ যাত্রায় সঙ্গী হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়-'মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুর অধিকার'। ভারতের ইতিহাসে এটিই প্রথম ঘটনা।
আরও পড়ুন:Harish Rana: ১৩ বছর জীবন্মৃত হরিশ রাণার ভেন্টিলেটর খুলে নিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট, দেশের প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যু
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া মাত্র ২২ সেকেন্ডের একটি ভিডিয়োতে ধরা পড়েছে এক অন্তহীন বেদনার ছবি। পাশে বসা মায়ের মুখে গভীর শোকের ছাপ। ব্রহ্মকুমারীর এক সদস্য হরিশের কপালে তিলক পরিয়ে দিচ্ছেন এবং তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন, 'সবাইকে ক্ষমা করে দাও, সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। এবার যাওয়ার সময় হয়েছে, ঠিক আছে?'
— BALA (@erbmjha) March 15, 2026
১৩ বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম
হরিশ রাণা ব্রহ্মকুমারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সংস্থাই তাকে ইউথানেশিয়ার লড়াইয়ে আইনি সহায়তা পেতে সাহায্য করেছে। ২০১৩ সালে চার তলা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন হরিশ। সেই থেকে তিনি লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন। শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য তাকে ট্র্যাকিওস্টমি টিউব এবং খাবার জন্য গ্যাস্ট্রোজেজুনোস্টমি টিউবের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। বছরের পর বছর চিকিৎসার পরেও উন্নতির কোনও আশা না থাকায়, শেষে তার বাবা-মা আদালতে ইচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানান।
ঐতিহাসিক রায় ও সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য
ভারতে প্যাসিভ ইউথানেশিয়ার অনুমতি পাওয়ার এটিই প্রথম ঘটনা। এর আগে ১৯৭৩ সালে মুম্বইয়ের কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালের নার্স অরুণা শানবাগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট 'মৃত্যুর অধিকার' প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রায় চার দশক কোমায় থাকার পর ২০১৫ সালে অরুণার মৃত্যু হয়।
আরও পড়ুন:Controversial Suicide Pod for Euthanesia: ১ মিনিটেরও কম সময়ে যন্ত্রণাহীন মৃত্যু! 'স্বেচ্ছামৃত্যু' বরণেই সুইৎজারল্যান্ড তৈরি করে সারকো
হরিশ রাণার মামলায় বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ আবেগঘন মন্তব্যে তার বাবা-মায়ের প্রশংসা করেছেন। আদালত বলেছে, 'কাউকে ভালোবাসার অর্থ হল শুধুমাত্র আনন্দের সময়েই নয়, বরং তাদের সবচেয়ে অন্ধকার সময়েও পাশে থাকা।'
আদালত আরও জানিয়েছে, ১৩ বছর ধরে হরিশ যে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তা বর্ণনাতীত। আদালত বলে, 'এই সিদ্ধান্ত কোনও যুক্তি বা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। এটি ভালোবাসা, ক্ষতি, চিকিৎসা এবং করুণার বিষয়। আমাদের এই নির্দেশ মৃত্যু বেছে নেওয়ার জন্য নয়, বরং কৃত্রিমভাবে জীবন দীর্ঘায়িত না করার জন্য।'
