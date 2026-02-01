Union Budget 2026: ছকভাঙা নির্মলা! ৭৫ বছরের ঐতিহ্য ভেঙে নতুন পথে বাজেট পেশ অর্থমন্ত্রীর...
Union Budget 2026 Nirmala Sitharaman: এ বছর ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেট ৭৫ বছরের ঐতিহ্য ভেঙে নতুনভাবে পেশ হতে যাচ্ছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেটের অংশ বি-তে ভারতের অর্থনীতির স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রকাশ করতে চলেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নবমবার বাজেট পেশ করতে চলেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এবছর কেন্দ্রীয় বাজেট ৭৫ বছরের ঐতিহ্য ভেঙে নতুন ধরণের হতে চলেছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ তাঁর বক্তৃতার অংশ বি-তে ভারতের অর্থনীতি নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা জানাবেন।
আগের বাজেটগুলোতে, মূল আলোচনা ছিল অংশ A-তে। আর অংশ B-তে কর ও নীতির ঘোষণা হত। কিন্তু এবার অংশ বি-তে ভারতীয় অর্থনীতির স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলো জানানো হবে। এতে ভারতের শক্তি এবং বৈশ্বিক লক্ষ্যগুলো তুলে ধরা হবে। ভারত এবং বিদেশের অর্থনীতিবিদরা বাজেটের দিক নজর রাখছেন, কারণ তারা এমন কিছু আশা করছেন যা সাধারণ কর পরিবর্তন থেকে অনেক বেশি হবে।
প্রসঙ্গত এর আগেও ২০১৯ সালে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বাজেট পেশের আগে ঐতিহ্যবাহী রীতিতে পরিবর্তন এনেছিলেন। ২০১৯ সালে নির্মলার প্রথম বাজেট ছিল। সেখানে তিনি চামড়ার ব্যাগের বদলে আনেন আদি ভারতীয় সংস্কৃতির লাল শালুতে মোড়া হলুদ দড়ি দিয়ে বাঁধা খাতা। যা অনেকটাই আলোচনায় ফেলেছিল।
এরপরেও তিনি সেই খাতারও পরিবর্তন আনেন। খাতার পরিবর্তন নির্মলা নিয়ে আসেন স্মার্ট ট্যাবলেট। ২০২১ সালে ভারতের তৈরি ট্য়াব হাতে নিয়েই বাজেট পেশ করতে তিনি হাজির হন। সেই ট্যাব লাল কভারে মুড়েই ২০২৫ পর্যন্ত নির্মলা বাজেট পেশ করে গিয়েছেন।
উল্লেখ্য, ২০২৬ সালে সরকারের ঘাটতি জিডিপির ৪.৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার পর, এবার বাজেটের মধ্যে সরকারের ঋণ কমানোর পরিকল্পনাও দেখা যেতে পারে। এছাড়া, আগামী অর্থবছরের জন্য সরকার নির্দিষ্ট রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ জানাতে পারে। এ বছরের বাজেটে সরকার ১১.২ লাখ কোটি মূলধন ব্যয়ের পরিকল্পনা করেছে। এবার বাজেটে মূলধন ব্যয় ১০-১৫ শতাংশ বাড়ানোর পরিকল্পনা থাকতে পারে, কারণ বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুটা সতর্ক রয়েছে।
২০২৭ সালের জন্য nominal GDP বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হবে, যা জানাবে কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে বা কমবে। সরকার আগামী অর্থবছরের জন্য ১০.৫ থেকে ১১ শতাংশের মধ্যে GDP বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করতে পারে। বাজেটে আরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে বড় বড় প্রকল্প যেমন G RAM G এবং খাতগুলো যেমন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয়ের বিষয়টি।
