Finance Ministry Official Death: বেপরোয়া BMW-র ধাক্কা, তারপরই বাস এসে পিষে দিল অর্থদফতরের অফিসারকে! দুর্ঘটনার পর ১৭ কিমি দূরে...

Finance Ministry Official Death: বেপরোয়া BMW-র ধাক্কা, তারপরই বাস এসে পিষে দিল অর্থদফতরের অফিসারকে! দুর্ঘটনার পর ১৭ কিমি দূরে...
Finance Deputy Secretary Death in Delhi: 'বাবাকে যদি কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত, তাহলে তিনি বেঁচে যেতেন।' বেপরোয়া BMW গাড়ির ধাক্কা স্ত্রী-সহ রাস্তায় ছিটকে পড়লেন অর্থ মন্ত্রকের অফিসার। আর ঠিক তখনই একটি বাস এসে তাঁদের ওপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সরকারি কর্মচারির।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুরুদ্বার থেকে স্ত্রীকে নিয়ে বাইকে করে ফিরছিলেন এক সরকারি কর্মচারি। আচমকাই বেপরোয়া গতিতে আসা BMW গাড়ি তাঁর বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় নভজ্যোত সিং। তাঁর স্ত্রী সন্দীপ কৌর দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।
জানা গিয়েছে, নভজ্যোত সিং অর্থ মন্ত্রকের ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি। দুর্ঘটনাটি ঘটে দিল্লির রাজা গার্ডেনের দিকে ৫৭ নম্বর পিলারের কাছে।
পুরো ঘটনায় সবথেকে তাজ্জব করা বিষয় হল, দুর্ঘটনার পর ৫২ বছরের নভজ্যোত সিংকে কাছাকাছি কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, তাঁকে ১৭ কিমি দূরে জিটিবি নগরের নিউলাইফ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে গেলে চিকিত্সকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
দিল্লি পুলিস জানিয়েছে, নভজ্যোত এবং তাঁর সিং বাইকে করে যাচ্ছিলেন। সেই সময় এক BMW গাড়ি তাদের ধাক্কা মারে। যার ফলে বাইকটি রাস্তার মাঝের ডিভাইডারে গিয়ে ধাক্কা খায়। ধাক্কার ফলে ওই দম্পতি রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান, আর ঠিক তখনই একটি বাস এসে তাঁদের ওপর দিয়ে চলে যায়।
দুর্ঘটনায় জড়িত বিএমডব্লিউ গাড়িটি জব্দ করা হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত চালক ও গাড়ির আরোহীরা সবাই গুরগাঁওয়ের বাসিন্দা। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে সিংয়ের স্ত্রী চিকিৎসাধীন রয়েছেন, এবং এই ঘটনার আরও তদন্ত চলছে।
অন্যদিকে, নভজ্যোত সিংয়ের ছেলে নভনূর সিং প্রশ্ন তুলেছেন, কেন তাঁর বাবাকে দূরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল? তিনি বলেন, 'যদি বাবাকে কাছাকাছি কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত, তাহলে হয়তো তিনি বেঁচে যেতে পারতেন। সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'
তিনি অভিযোগ করেন, 'বিএমডব্লিউ চালাচ্ছিলেন এক মহিলা, গগনপ্রীত। তিনি নিজেও আহত হন এবং হাসপাতাল ওই বিষয়ে কিছু জানায়নি। আমি বারবার জিজ্ঞেস করছিলাম কে নিয়ে এসেছে, কিন্তু নার্স, ডাক্তার কেউই কিছু স্পষ্ট বলেনি। পরে জানতে পারি, আমার বাবার পাশের বেডে যে রোগী ছিল, তিনিও ওই একই দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত।'
নভনূরের আরও অভিযোগ, 'প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর দেখি একজন ডাক্তার একটি মেডিকো-লিগ্যাল সার্টিফিকেট তৈরি করছেন, যেখানে গগনপ্রীতের নাম লেখা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করি, কেন ভুয়ো কাগজ তৈরি করছেন? তখন জানতে পারি যে অভিযুক্ত মহিলা ওই একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।' তাঁর আরও দাবি, 'যে হাসপাতালে বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেটি সম্ভবত অভিযুক্তদের পরিচিত কারও মালিকানাধীন।'
