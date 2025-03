Bengaluru Shocker: বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়েই ক্যানসারে ভোগা শাশুড়ি ও শ্বশুরকে বেধড়ক পিটুনি ডাক্তার বউয়ের! ঘোর কলি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মহিলা চিকিত্সক ও তার দুই সন্তান তার শ্বশুর-শাশুড়িকে বেধড়ক মারধর করছে। ক্যান্সার রোগী শাশুড়ির মঙ্গলসূত্র ধরে টানাটানি করেছে। সন্তানরা দিদা-দাদুকে লাথি মারছে। এমনই এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ওই মহিলা ডাক্তারের বিরুদ্ধে পুলিসে এফআইআর হয়েছে। ভিডিয়ো দেখে রেগে আগুন নেটপাড়া।

কর্ণাটক পোর্টফোলিয় নামে একটি এক্স হ্যান্ডেলে ওই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যে মহিলা চিকিত্সকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁর নাম প্রিয়দর্শীনি এন। বর্তমানে বেঙ্গালুরুর ভিক্টোরিয়া গর্ভমেন্ট হাসপাতালে কর্মরত। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে প্রিয়দর্শিনীর সমস্যা আগে থেকেই চলছিল। আদালতের নির্দেশ ছিল তিনি কখনওই শ্বশুর-শাশুড়ির বাড়িতে যেতে পারবেন না। সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে তিনি শ্বশুরবাড়িতে যান ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বেধড়ক মারধর করেন।

অভিযোগ, প্রায় এক দশক ধরে ওই মহিলা চিকিত্সক শ্বশুর-শাশুড়ির উপরে অত্যাচার করছিলেন। ফলে আলাদা ফ্লাট ভাড়া করে থাকছিলেন বৃদ্ধ দম্পতি। পাশাপাশি আদালতের নির্দেশ ছিল প্রিয়দর্শিনী কখনওই শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে যেতে পারবেন না।

It is deeply disturbing to see elderly parents suffering abuse at the hands of their daughters-in-law. One such horrifying case involves Dr. Priyadarshini N, a doctor at Victoria Government Hospital, who harassed her in-laws for over a decade. Her mistreatment forced them to… pic.twitter.com/FPh2IpmHq9

— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) March 13, 2025