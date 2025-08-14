Delhi AIMS: শিশু ও প্রসূতি বিভাগে দাউদাউ লেলিহান শিখা! জ্বলছে দিল্লির AIMS ...
Delhi AIMS Fire Break: প্রাথমিক তদন্তে দমকলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে ঠিক কী কারণে শর্ট সার্কিট হল, এবং এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের অন্যতম ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (AIMS)-এর মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ব্লকে হঠাৎই আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেবেলায় এইমসের নতুন মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ব্লকের দ্বিতীয় তলায় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক।
ঘটনার সূত্রপাত:
পুলিস ও দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, এইমসের নতুন মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ব্লকের দ্বিতীয় তলার একটি অপারেশন থিয়েটারে ধোঁয়া দেখতে পান হাসপাতালের কর্মীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়া ঘন হতে থাকে এবং আগুনের শিখা দেখা যায়। খবর পাওয়ামাত্রই দমকলে জানানো হয়। দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং পরিস্থিতি গুরুতর বুঝে আরও ইঞ্জিন পাঠানো হয়। হাসপাতালের নিজস্ব অগ্নিনির্বাপক দলও দ্রুত কাজ শুরু করে।
রোগীদের আতঙ্ক:
এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে হাসপাতালের ওই ব্লকে ভর্তি থাকা রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত রোগীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে প্রসূতি ও শিশুদের ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা রোগীদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এইমসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রোগীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়ায় কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি।
আগুন লাগার কারণ:
প্রাথমিক তদন্তে দমকলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে ঠিক কী কারণে শর্ট সার্কিট হলো এবং এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহ করেছেন। যদিও বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, তবে আগুনের কারণে ওই ব্লকের কিছু অংশ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাসপাতালের পক্ষ থেকে একটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা এই ঘটনার বিস্তারিত কারণ অনুসন্ধান করবে।
প্রসঙ্গত, দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অন্যতম ভরসাস্থল এইমস। এমন একটি জায়গায় অগ্নিকাণ্ড দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তবে দমকল কর্মীদের দ্রুত পদক্ষেপ এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় একটি বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে।
আরও পড়ুন: SIR: কেন নাম বাদ, তালিকা প্রকাশ করে জানাতে হবে কমিশনকে! আধার দেখিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন ভুক্তভোগীরা, SIR ইস্যুতে বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের
আরও পড়ুন: Robbery at ex judge's home : জজ-ব্যারিস্টারেরও ছাড় নেই! বিচারপতির বাড়ি খুনে ডাকাতদের হানা, মারতে রেডি... ভয়ংকর VDO...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)