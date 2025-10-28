Fire in Airport WATCH: বিমানবন্দরে দাউদাউ আগুন, কেন্দ্রে সেই এয়ার ইন্ডিয়া! আচমকা জ্বলে উঠল আস্ত বাস, আতঙ্কে…

Fire in Airport WATCH: বিমানবন্দরে দাউদাউ আগুন, কেন্দ্রে সেই এয়ার ইন্ডিয়া! আচমকা জ্বলে উঠল আস্ত বাস, আতঙ্কে…
Fire in Delhi Airport: বাসে আগুন লাগার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বিমানবন্দর-এলাকায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে। জানা গিয়েছে, বাসটি একটি থার্ড পার্টি সংস্থার। যে সংস্থার বাস, তাদের তরফেও এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্ঘটনা শব্দটা যেন পিছু ছাড়ছে না বিমান-সংক্রান্ত কোনও কিছুরই। এবার দিল্লি বিমানবন্দরে (Delhi Airport) ঘটনার ঘনঘটা। কী ঘটেছে? একটি এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের (Air India aircraft) মাত্র কয়েক মিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বাসে সহসা দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। দিল্লি বিমানবন্দরের ৩ নম্বর টার্মিনালে (Delhi Airport's Terminal 3) এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই ধরনের বাস বিমানবন্দরে সাধারণত গ্রাউন্ড সার্ভিস করে। আগুন লাগা বাসটি সঙ্গে সঙ্গে খালি করে দেওয়া হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
বাসে আগুন, অদূরেই প্লেন
দিল্লি বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন ধরে যায়। তিন নম্বর টার্মিনালের কাছে বাসটি দাঁড়িয়েছিল। বাসটির সামনেই এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান ছিল। ফলে যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল। তবে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয় বাসের আগুন। ঘটনার সময় বাসটিতে কোনও যাত্রীও ছিল না। ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে যাই হোক, ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বিমানবন্দর-এলাকায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে।
দাউ দাউ
জানা গিয়েছে, বাসটি SATS এয়ারপোর্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থার। একটি থার্ড পার্টি সংস্থা। একাধিক এয়ারলাইন্সের জন্যে যাত্রী পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত তারা। তবে এই বাসটি এয়ার ইন্ডিয়ার হয়ে কাজ করছিল। বিমানবন্দরের মধ্যেই টার্মিনাল তিনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বাসটি। সেই সময়েই বাসটিতে আগুন লেগে যায়। একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। সবথেকে দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল, বাসটির একেবারে কাছেই ছিল বিমানটি। যে কোনও মুহূর্তে বড় আকারের কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।
ঘটনাস্থলে
ঘটনার খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে দমকল-সহ বিমানবন্দরের আধিকারিক এবং পুলিস। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। তবে বিধ্বংসী আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় বাস। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনার সময় বাসটিতে কোনও যাত্রী ছিলেন না। শুধুমাত্র চালক ছিলেন। দুর্ঘটনার সময়ে তিনি বেরিয়ে যান। ফলে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
কীভাবে আগুন
কীভাবে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে-থাকা বাসটিতে আগুন লাগল তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্য দিকে, যে সংস্থার বাস এটি, তাদের তরফেও অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।
