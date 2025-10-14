English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Delhi: ক্যাম্পাসেই ছেঁড়া হয় জামা! দুর্গাপুরের পর এবার দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বর্বর মিলে ছাত্রীকে...

South Asian University: ক্যাম্পাসের মধ্যেই ছাত্রীর জামা ছেঁড়া হয়। তারপর চার বর্বর মিলে গণধর্ষণের চেষ্টা করে। দুর্গাপুর কাণ্ডের আবহে এবার দিল্লিতে ভয়ংকর কাণ্ড।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 14, 2025, 12:45 PM IST
Delhi: ক্যাম্পাসেই ছেঁড়া হয় জামা! দুর্গাপুরের পর এবার দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বর্বর মিলে ছাত্রীকে...

রাজীব চক্রবর্তী: দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ তোলপাড় গোটা রাজ্য। এই আবহেই ফের নির্যাতনের শিকার এক ছাত্রী। দিল্লির সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর সঙ্গে অসভ্যতা! ক্যাম্পাসের মধ্যেই ঘটল ঘটনা, অভিযুক্ত ৪ জন।

দিল্লির দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই ছাত্রীকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, রবিবার বিকেলে অডিটোরিয়াম থেকে ক্যান্টিনে যাওয়ার পথে ৪জন ব্যক্তি ওই ছাত্রীকে জাপটে ধরে। শুধু তাই নয়, তাঁর পোশাক ছিঁড়ে দেয় এবং শারীরিকভাবে হেনস্থা করে। শুধু তাই নয়, ক্যাম্পাসেই গণধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর সোমবার বিকেলে ওই ছাত্রীর এক বন্ধু পিসিআর নম্বরে ফোন করে পুলিসের কাছে অভিযোগ জানায়। ছাত্রীটির বয়ান অনুযায়ী ইতিমধ্যেই এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিস। দক্ষিণ জেলার ডিসিপি জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, সে বিশ্ববিদ্যালয়েরই অশিক্ষক কর্মী।

পুলিস সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি জায়গায় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। ক্ষোভে ফুঁসছে পড়ুয়ারা। হেনস্থার ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে ছাত্রছাত্রীরা।

অন্যদিকে, এখনও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে তারা জানিয়েছে যে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করা হচ্ছে। এই ঘটনার কয়েক দিন আগেই দিল্লির আদর্শ নগর এলাকার এক হোটেলে এক এমবিবিএস ছাত্রীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে। ১৮ বছর বয়সী ওই ছাত্রী, যিনি হরিয়ানার বাসিন্দা, রাজধানীর এক প্রতিষ্ঠানে এমবিবিএস পড়ছেন।

