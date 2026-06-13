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IAF Aircraft Crash: অবতরণের সময়েই ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার AN-32 বিমান, আগুনে ঝলসে মর্মান্তিক পরিণতি ৫ কর্মীর

IAF Aircraft Crash: দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য কোর্ট অফ ইনকোয়ারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কর্মরত ৫ বায়ুসেনা কর্মীর

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 13, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:52 PM IST
IAF Aircraft Crash: অবতরণের সময়েই ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার AN-32 বিমান, আগুনে ঝলসে মর্মান্তিক পরিণতি ৫ কর্মীর

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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