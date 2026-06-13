/IAF Aircraft Crash: অবতরণের সময়েই ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার AN-32 বিমান, আগুনে ঝলসে মর্মান্তিক পরিণতি ৫ কর্মীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: অসমের জোরহাট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে অবরতণ করতে গিয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। IAF-এর AN-32 ট্রান্সপোর্ট বিমান ভেঙে পড়ে প্রাণ হারালেন বায়ুসেনার ৫ কর্মী। মারাত্মক আহত অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন বিমানটির সহকারী পাইলট। বিমান ঘাঁটির চৌহদ্দির মধ্যে ভেঙে পড়ে বিমানটিতে আগুন ধরে যায়।
বায়ুসেনার তরফে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য কোর্ট অফ ইনকোয়ারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কর্মরত ৫ বায়ুসেনা কর্মীর।
নিহতরা হলেন:
স্কোয়াড্রন লিডার প্রশান্ত সিং
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শুভম কুমার
সার্জেন্ট জিতেন্দ্র শর্মা
অগ্নীবীরবায়ু খেমারাম কুমাবত
অগ্নীবীরবায়ু দানিশ আলম
The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam.— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026
Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/9SmOjtS5mU
শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিন বায়ুসেনার AN-32 ট্রান্সপোর্ট বিমানটি জোরহাট বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করছিল। কিন্তু রানওয়েতে নামার পরপরই বিমানটিতে দাউদাউ করে আগুন ধরে যায়। এর পরপরই বিমান বাহিনী এবং বিমানবন্দরের দমকল বাহিনী দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। ততক্ষণ যা ক্ষতি হওয়া হয়ে গিয়েছে।
কী কারণে এই দুর্ঘটনা তা নিয়ে এখনও কিছু বলেনি বায়ুসেনা। তবে বায়ুসেনার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিমান বাহিনী গভীরভাবে শোকাহত। এই কঠিন সময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর পাশে পাশ রয়েছে বিমানবাহিনী।
উল্লেখ্য, AN-32 হল সোভিয়েত আমলের তৈরি। এই বিমানে রয়েছে ২ ইঞ্জিন। গত কয়েক দশক ধরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর (IAF) এক নির্ভরযোগ্ পরিবহন বিমান এটি। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুর্গম এলাকা এবং হিমালয় সীমান্ত সংলগ্ন উঁচুপাহাড়ি অঞ্চলে এই বিমানটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
এর আগেও ঘটেছে এই বিমানের দুর্ঘটনা।
জুন ২০১৯: ১৩ জন কর্মী নিয়ে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি এএন-৩২ বিমান অরুণাচল প্রদেশের মেচুকার উদ্দেশ্যে জোরহাট বিমান ঘাঁটি থেকে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই নিখোঁজ হয়ে যায়। এক বিশাল তল্লাশি অভিযানের পর পাহাড়ি এলাকায় বিমানটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এবং বিমানে থাকা ১৩ জন কর্মীই মারা যান।
জুলাই ২০১৬: ২৯ জন কর্মী নিয়ে চেন্নাই থেকে পোর্ট ব্লেয়ার যাওয়ার পথে আরেকটি এএন-৩২ বিমান বঙ্গোপসাগরের ওপর নিখোঁজ হয়ে যায়। ভারতের অন্যতম বৃহৎ তল্লাশি অভিযান চালানোর পরেও বছরের পর বছর বিমানটির কোনো খোঁজ মেলেনি, যার ফলে বিমানে থাকা সবাইকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়। অবশেষে ২০২৪ সালে এই বিমানের কিছু ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।
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