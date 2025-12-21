English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Senior Citizen Bank FD Scheme: ফিক্সড ডিপোজিটে স্বপ্নের অতীত প্রাপ্তি সিনিয়র সিটিজেনদের! মাত্র ১ বছর জমিয়েই মিলবে লক্ষ লক্ষ টাকা...

Senior Citizen One-Year Bank FD Scheme: অসাধারণ! এক বছরের ফিক্সড ডিপোজিটে দারুণ সুদের হার। কত? এক বছরের ফিক্সড ডিপোজিট স্কিমের জন্য SBI প্রবীণ নাগরিকদের ৭.৩০% হারে সুদ দিচ্ছে। যদি একজন প্রবীণ নাগরিক ৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন, তবে এক বছর পর ম্যাচুরিটির সময় তিনি পাবেন ৩,২২,৫০৭ টাকা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 21, 2025, 08:43 PM IST
Senior Citizen Bank FD Scheme: ফিক্সড ডিপোজিটে স্বপ্নের অতীত প্রাপ্তি সিনিয়র সিটিজেনদের! মাত্র ১ বছর জমিয়েই মিলবে লক্ষ লক্ষ টাকা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (The State Bank of India/SBI) একটি ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম (Fixed Deposit schemes) এনেছে। এর মধ্যে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য তারা একটা দারুণ স্কিম এনেছে। যেসব প্রবীণ নাগরিক ৬০ বা তার বেশি বয়সী তাঁরা এই স্কিমে ইনভেস্ট করতে পারেন। ৭ দিন থেকে ১০ বছর-- নানা সময়কালের জন্য বিনিয়োগ-ব্যবস্থা এনেছে তারা। তবে এই স্কিমগুলিতে সিনিয়র সিটিজেনরা সবচেয়ে বেশি সুদের হার পাবেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Gold deposits in Bengal: অবিশ্বাস্য! অত্যাশ্চর্য! বাংলার ৯টি স্পটে মিলল সোনার খনি! পুরুলিয়া যেন কুবেরের ধনের উপর বসে...

এক বছরের ফিক্সড ডিপোজিট

এক বছরের ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার কত? এক বছরের ফিক্সড ডিপোজিট স্কিমের জন্য SBI প্রবীণ নাগরিকদের ৭.৩০% হারে সুদ দিচ্ছে। যদি একজন প্রবীণ নাগরিক ৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন, তবে এক বছর পর ম্যাচুরিটির সময় তিনি পাবেন ৩,২২,৫০৭ টাকা। ৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে তা বেড়ে হবে ৬,৪৫,০১৪ টাকা। একই ভাবে, ৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে এক বছর পরে ম্যাচুরিটি ভ্যালু দাঁড়াবে ৯,৬৭,৫২১ টাকা!

তিন বছরের ফিক্সড ডিপোজিট

তিন বছরের ফিক্সড ডিপোজিট স্কিমের ক্ষেত্রে SBI প্রবীণ নাগরিকদের ৭.২৫% হারে সুদ প্রদান করছে। ৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে ম্যাচুরিটি হিসেবে পাওয়া যাবে ৩,৭২,১৬৪ টাকা। তিন বছরের জন্য ৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে তার ম্যাচুরিটি মূল্য হবে ৭,৪৪,৩২৮ টাকা। একইভাবে, ৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে তিন বছর শেষে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১১,১৬,৪৯২ টাকা।

পাঁচ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট

আর পাঁচ বছরের ফিক্সড ডিপোজিটে প্রবীণেরা কত করে সুদ পাবেন? যেসব প্রবীণ নাগরিক পাঁচ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট বেছে নেবেন, তাঁরা ৭.৫০% হারে সুদ পাবেন। যা খুবই আকর্ষণীয়! এই স্কিমে ৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের ফলে ম্যাচিউরিটি ভ্যালুর পরিমাণ দাঁড়াবে ৪,৩৪,৯৮৪ টাকা। ৬ লক্ষ এবং ৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে টাকার অঙ্ক হবে যথাক্রমে ৮,৬৯,৯৬৯ টাকা এবং ১৩,০৪,৯৫৩ টাকা।

আরও পড়ুন: 8th Pay Commission 2026 Update: 'নতুন অধ্যায় সূচনা-করা' অষ্টম পে কমিশনে বিগেস্ট স্যালারি, অবিশ্বাস্য পেনশন! ২০২৬ সালের আপডেট...

ফিক্সড ডিপোজিটের অতিরিক্ত সুবিধা

এই ধরনের ফিক্সড ডিপোজিট প্রবীণ বিনিয়োগকারীদের একাধিক সুবিধা দেয়। কী কী? সময়সীমা নির্বাচনের স্বাধীনতা দেয়। বিনিয়োগকারীরা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিনিয়োগের সময়কাল, যেটাকে টেনিওর (Tenure) বলে, সেটা বেছে নিতে পারেন। আছে ঋণের দারুণ সুবিধা। বিনিয়োগকারীরা তাঁদের ফিক্সড ডিপোজিটের উপর ৯০% পর্যন্ত ঋণ নিতে পারেন। এটা খুবই বড় ধরনের সুবিধা। এই সুবিধার ফলে ফিক্সড ডিপোজিট না ভেঙেই জরুরি আর্থিক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। তবে এই ধরনের ঋণের সুদের হার সাধারণত ফিক্সড ডিপোজিট থেকে প্রাপ্ত সুদের চেয়ে কিছুটা বেশি হয়-- ১ থেকে ২ শতাংশ বেশি হয়। এর উপর রয়েছে সার্বিক আর্থিক নিরাপত্তা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Fixed Deposit for Senior CitizenOne-Year Fixed DepositSenior Citizen One-Year Bank FD SchemeSenior Citizen Bank FD SchemeSBI fixed depositsReturns on Three-Year Fixed DepositInterest on Five-Year Fixed DepositAdditional Benefits of Investing in Fixed Deposits
পরবর্তী
খবর

Mumbai: ১৬ বছরের নীরবতা ভেঙে মুখ খুললেন মুম্বইয়ের বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী মহিলা! ফাঁস করলেন যৌন নির্যাতন ও ব্ল্যাকমেলের চাঞ্চল্যকর তথ্য...
.

পরবর্তী খবর

Satadru Dutta: মেসিকাণ্ডে বড় আপডেট! শতদ্রু দত্তের অ্যাকাউন্ট থেকে ২২ কোটি টাকা ফ্রিজ করল SI...