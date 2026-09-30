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প্লেটে বিষাক্ত বিভীষিকা: গরম ধোসায় কামড় দিতেই মুখে এল ৩ ইঞ্চির মরা ইঁদুর, লুটিয়ে পড়ল যুবক -- তারপর?

Mumbai Borivali Restaurent Food Incident: বোরিভলির এই ঘটনার ঠিক আগেই কালবাদেবী এলাকায় অবস্থিত ১২২ বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক ইরানি ক্যাফে 'কিয়ানি অ্যান্ড কোং'-এ অভিযান চালিয়েছিল এফডিএ।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 30, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 06:52 PM IST
প্লেটে বিষাক্ত বিভীষিকা: গরম ধোসায় কামড় দিতেই মুখে এল ৩ ইঞ্চির মরা ইঁদুর, লুটিয়ে পড়ল যুবক -- তারপর?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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