/প্লেটে বিষাক্ত বিভীষিকা: গরম ধোসায় কামড় দিতেই মুখে এল ৩ ইঞ্চির মরা ইঁদুর, লুটিয়ে পড়ল যুবক -- তারপর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বইয়ের বোরিভলি অঞ্চলের এক জনপ্রিয় রেস্তোরাঁয় সাংঘাতিক কাণ্ড। হোটেলে খাবার দেওয়া হয়েছিল অতিথিদের, আর সেখানেই ঘটল এই ঘটনা। সাজানো খাবারের ভিতর থেকে মিলল মরা ইঁদুর। মাইসোর মশালা ধোসার ভেতর এই চরম অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক জিনিস পাওয়ার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে। ভুক্তভোগী গ্রাহক ইতোমধ্যেই স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
ঘটনার বিবরণ
ঘটনাটি ঘটেছে বোরিভলি পশ্চিম রেল স্টেশনের কাছে এল.টি. রোডে ‘রাধাকৃষ্ণ হোটেল’-এ (গোয়েল শপিং সেন্টারের বিপরীতে)। সেখানে এক ব্যক্তি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে খাবার খেতে গিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের জন্য মাইসোর মশালা ধোসা অর্ডার করেন। খাবার টেবিলে পরিবেশন করার পর ওই ব্যক্তির ভাই খেতে শুরু করেন। কয়েক কামড় খাওয়ার পরেই ধোসার ভেতরে অদ্ভুত কিছু দেখতে পেয়ে আঁতকে ওঠেন তিনি। ভালো করে লক্ষ্য করতেই দেখা যায়, মশলার ভেতর মিশে রয়েছে একটি ছোট মরা ইঁদুর।
এমন দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গেই বমি করতে শুরু করেন ওই ব্যক্তি। প্রচণ্ড অস্বস্তি ও মানসিক আতঙ্কে তিনি অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। রেস্তোরাঁর চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও নোংরা পরিবেশ দেখে ক্ষুব্ধ গ্রাহক সরাসরি বোরিভলি পুলিস স্টেশনের দ্বারস্থ হন এবং বিষয়টি বিস্তারিত জানিয়ে পুলিসের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেন।
সাধারণ মানুষের ক্ষোভ
জনবহুল এলাকায় অবস্থিত এই ধরনের রেস্তোরাঁগুলোতে প্রতিদিন শত শত মানুষ, পরিবার ও শিশুরা খাবার খেতে আসেন। সেখানে এই ধরনের মারাত্মক অবহেলা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মরা ইঁদুরের মতো সংক্রামক প্রাণী খাবারে মিশে থাকার ফলে খাদ্যে বিষক্রিয়া ছাড়াও জটিল ও প্রাণঘাতী রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারত। এই ঘটনার পর স্থানীয় নাগরিক ও ভুক্তভোগীরা অবিলম্বে মহারাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (FDA)-এর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। রেস্তোরাঁতে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ তল্লাশি চালিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।
এফডিএ-এর কড়া নজরদারি
যখন মহারাষ্ট্র জুড়ে খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের (এফডিএ) কমিশনার তুকারাম মুণ্ডের নেতৃত্বে বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁয় জোরদার অভিযান চলছে, তখনই এই ঘটনা ঘটেছে। স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্য নিরাপত্তার নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বেশ কিছু জায়গায় লাইসেন্স স্থগিত ও বাতিলের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।
মহারাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA) কমিশনার তুকারাম মুণ্ডের নেতৃত্বে মুম্বই ও রাজ্য জুড়ে রেস্তোরাঁগুলোতে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। যেসব হোটেল বা খাবারের দোকান স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্য নিরাপত্তার নিয়ম মানছে না, সেগুলোর লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িক স্থগিত করে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এর আগে, রেস্তোরায় চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়:
খাবার তৈরি ও মজুত রাখার জায়গায় বিড়ালের অবাধ আনাগোনা।
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইঁদুরের মল ও মরা আরশোলা
চারপাশে জ্যান্ত মাছির উপদ্রব।
রেফ্রিজারেটরের (ফ্রিজ) ভেতর রক্তের মতো সন্দেহজনক তরল পদার্থের উপস্থিতি। এই মারাত্মক নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে এফডিএ তৎক্ষণাৎ ক্যাফেটির ফুড লাইসেন্স বাতিল করে এবং সব ধরনের খাদ্য প্রস্তুত, কেনাবেচা ও পরিবেশন পুরোপুরি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।
অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটনা: এছাড়া খবরের ওই পাতায় মুম্বই অঞ্চলের আরও দুটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে
কুরলা স্টেশনে হারবার লাইনের লোকাল ট্রেনের লেডিজ কামরায় উঠে মহিলাদের হেনস্থা করার দায়ে এক ব্যক্তির ধরা পড়ার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।
উল্লেখ্য, এই ঘটনার কয়েক দিন আগেই মুম্বইয়ের কালবাদেবী এলাকার ১২২ বছরের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ‘কিয়ানি অ্যান্ড কোং’ (Kyani & Co.) ইরানি ক্যাফেতে অভিযান চালায় এফডিএ। সেখানে রান্নাঘর ও খাবার মজুত রাখার জায়গায় বিড়ালের অবাধ বিচরণ, ইঁদুরের মলমূত্র, জ্যান্ত মাছি, মরা আরশোলা এমনকি ফ্রিজের ভেতর সন্দেহজনক রক্ত পাওয়া যায়। এর জেরে প্রশাসন তৎক্ষণাৎ ক্যাফেটির ফুড লাইসেন্স বাতিল করে এবং যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধের নির্দেশ দেয়।
বোরিভলির রাধাকৃষ্ণ হোটেলের এই ঘটনার পর আবারও প্রমাণিত হল যে, শহরের বহু রেস্তোরাঁতেই ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে না। পুলিশ ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের কাছে সাধারণ মানুষের দাবি, দোষী রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হোক, যাতে ভবিষ্যতে মানুষের জীবন নিয়ে এমন বিপজ্জনক ছিনিমিনি খেলার সাহস কেউ না পায়।
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