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পুজোয় চালু হচ্ছে একঝাঁক স্পেশাল ট্রেন, জেনে নিন রুট, সময়সূচি

Puja Special Train: কিছু ট্রেন চলবে সাপ্তাহিক সময়সূচিতে, অন্যান্য ট্রেনগুলি চলবে বিশেষ, বিশেষ দিনে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 11, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 06:26 PM IST
পুজোয় চালু হচ্ছে একঝাঁক স্পেশাল ট্রেন, জেনে নিন রুট, সময়সূচি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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