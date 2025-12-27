English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dowry Harassment: বাবা-মায়ের এত কষ্ট, তাও বিয়েতে ৪০ লাখ টাকা খরচ করিয়েছে বর! হানিমুন থেকে ফিরেই আত্মঘাতী ২৬-এর যুবতী...

Bengaluru dowry death: ২১ ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কা থেকে হানিমুন করে ফেরেন গণভি। বাপের বাড়ি এসে থাকতে শুরু করেন। তারপর হঠাত্‍ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। বাবার বিস্ফোরক অভিযোগ...

সৌমিতা খাঁ | Dec 27, 2025, 04:56 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বিয়ের মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ভয়াবহ পরিণতি। ২৬ বছর বয়সী এক নববধূর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরজুড়ে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পণ ও খরচ নিয়ে শ্বশুরবাড়ির চাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি চরম অবসাদে ভুগছিলেন। যার জেরে নববধূ আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিত্‍সাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।

মৃত নববধূর নাম গণভি, এছাড়াও তাঁকে রাশি নামেও ডাকা হয়। তিনি বেঙ্গালুরুর রামমূর্তি নগর সীমানার অন্তর্গত বি চন্নসান্দ্রার বাসিন্দা। গত ২৯ নভেম্বর সুরজের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সুরজ একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মচারী এবং উত্তর বেঙ্গালুরুর বিদ্যারণ্যপুরার বিইএল লেআউটের বাসিন্দা।

আরও পড়ুন:Wife Kills Husband: স্বামীকে ২৬ বার কুড়ুল দিয়ে কোপাল মাতাল স্ত্রী! ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দেখল একরত্তি সন্তান...

রামমূর্তি নগর পুলিস জানিয়েছে, বুধবার গণভীকে তার বাপের বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও, বৃহস্পতিবার রাতে গণভির মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের পর, মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে, পরিবার গণভির দেহ নিয়ে সুরজের বাড়িতে যায় এবং হয়রানির অভিযোগ তুলে এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের গ্রেফতারির দাবিতে বিক্ষোভ করে। বিদ্যারণ্যপুরা পুলিস হস্তক্ষেপ করে এবং মৃতদেহটি ফিরিয়ে নিতে তাদের রাজি করায়। গণভির বাবা শশীকুমার এফআইআর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, রামমূর্তি নগর পুলিস সুরজ এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে যৌতুক হত্যার মামলা দায়ের করেছে। শশীকুমার অভিযোগ করেছেন যে ২৯ অক্টোবর বিয়ের পরপরই তার মেয়েকে যৌতুকের জন্য হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল।

আরও পড়ুন:Operation Aaghat: শীতে জবুথবু মহানগরের রাতের ঘুম কেড়ে নিল 'অপারেশন আঘাত'! এত অস্ত্র আর মাদক এল কোত্থেকে? তবে কী...

তিনি আরও দাবি করেন যে, মেয়ের শ্বশুরবাড়ির দাবি ছিল বিলাসবহুলভাবে বিয়ে দিতে হবে। যার জেরে ২৩ নভেম্বর বিয়ের আয়োজন করতে হয়েছিল প্যালেস গ্রাউন্ডে। ওই একদিনের জন্য ৪০ লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। এরপরও ওদের চাহিদা মেটেনি। এমনকী আগের সপ্তাহে ১০ দিনের জন্য গণভি-সুরজ শ্রীলঙ্কা গিয়েছিল হানিমুনের জন্য। কিন্তু মধুচন্দ্রিমা যে দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, তা গণভি ভাবেনি। সেখানে গিয়েও সুরজ ওর উপর অত্য়াচার করে। তাই তারা ট্রিপ শেষ করার আগেই ফিরে আসে। 

হানিমুন থেকে গণভি ২১ ডিসেম্বর ফেরে। তারপর বাপের বাড়িতে চলে আসে। সুরজ ও তার পরিবারের সদস্যরা বর্তমানে পলাতক। পুলিস তাদের খোঁজ চালাচ্ছে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)



Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
Bengaluru dowry deathGanavi Rashi suicidenewlywed suicide casedomestic violence in BengaluruSuraj dowry harassment
