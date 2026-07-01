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দেশেই মিলবে বিদেশের ডিগ্রি! ভারতে আসছে ১৫টি নামী বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, IELTS ছাড়াই ভর্তির সুযোগ!

২০২৬ সালের আগস্ট থেকে মুম্বই, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর মতো শহরে শুরু হবে ক্লাস। দ্বাদশ শ্রেণীতে ৭৫% নম্বর থাকলেই আবেদন করা যাবে, এমনকি ইংরেজিতে ভালো নম্বর থাকলে আইইএলটিএস পরীক্ষা থেকেও ছাড় মিলবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 01, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:27 PM IST
দেশেই মিলবে বিদেশের ডিগ্রি! ভারতে আসছে ১৫টি নামী বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, IELTS ছাড়াই ভর্তির সুযোগ!
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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