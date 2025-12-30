Khaleda Zia Death Update: ঘুরছে সমীকরণ, বদলাচ্ছে পরিস্থিতি! খালেদার শেষকৃত্যে বড় চমক, ঢাকা যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর...

Khaleda Zia Death Update: ঘুরছে সমীকরণ, বদলাচ্ছে পরিস্থিতি! খালেদার শেষকৃত্যে বড় চমক, ঢাকা যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর...
Khaleda Zia Death Update: দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। আজ, মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ ঢাকার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলাচ্ছে সমীকরণ! অশান্ত বাংলাদেশে এখন BNP-তে ভরসা রাখছে ভারত? সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, BNP চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে যোগ দিতে ঢাকায় যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। কবে? আগামীকাল, বুধবার।
আরও পড়ুন: Infiltration in Bengal: দেশে ১০ বছরে কত অনুপ্রবেশকারী, সংসদে কোনও জবাব দিল না অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক...
বিদেশমন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ ন্যাশানালিস্ট পার্টির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে ভারত সরকার ও জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় পৌঁছবেন তিনি।
আগের মতো আর নেই। শেখ হাসিনা এখন ক্ষমতাচ্যুত। ইউনূস জমানায় বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক একেবারেই তলানি পৌঁছে গিয়েছে। পদ্মপাড়ে এখন প্রকাশ্যেই ভারত বিরোধী স্লোগান উঠছে। লাগাতার আক্রমণে মুখে পড়তে হচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দুদের। এই যখন পরিস্থিতি, তখন খোদ বিদেশমন্ত্রী ঢাকার সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। বস্তুত, অসুস্থ থাকাকালীন খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনা করে বিবৃতি দিয়েছিল ভারত। এমনকী, চিকিত্সায় সবরকম সহায়তা করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। পাল্টা সৌজন্য দেখিয়ে BNP-র তরফেও বিবৃতি আসে।
আগের মতো আর নেই। শেখ হাসিনা এখন ক্ষমতাচ্যুত। ইউনূস জমানায় বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক একেবারেই তলানি পৌঁছে গিয়েছে। পদ্মপাড়ে এখন প্রকাশ্যেই ভারত বিরোধী স্লোগান উঠছে। লাগাতার আক্রমণে মুখে পড়তে হচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দুদের। এই যখন পরিস্থিতি, তখন খোদ বিদেশমন্ত্রী ঢাকার সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। বস্তুত, অসুস্থ থাকাকালীন খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনা করে বিবৃতি দিয়েছিল ভারত। এমনকী, চিকিত্সায় সবরকম সহায়তা করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। পাল্টা সৌজন্য দেখিয়ে BNP-র তরফেও বিবৃতি আসে। কোনও রাষ্ট্রনায়ক প্রয়াত হলে শেষকৃত্যে প্রতিনিধি পাঠানোর নতুন কিছু নয়। কিন্তু খালেদার শেষকৃত্যে যাচ্ছেন স্বয়ং বিদেশমন্ত্রী। যা ভিন্ন বার্তা বহন করছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহল।
এদিকে বাংলাদেশে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন খালেদার ছেলে তারেক রহমান। বিপুল জনসমর্থনও পেয়েছেন তিনি। বাংলাদেশে এখন আওয়ামী লিগ নিষিদ্ধ। তাহলে কি ভোট জিতে ফের ক্ষমতায় ফিরবে BNP? সম্ভাবনা কিন্তু উজ্জ্বল বলেই মনে করা হচ্ছে। যা বিদেশমন্ত্রীর ঢাকাকে সফরকে আরও তাত্পর্যপূর্ণ করে তুলেছে।
দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন খালেদা। গত ২৩ নভেম্বর থেকে ভর্তি ছিলেন ঢাকার একটি হাসপাতালে। আজ, মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।
হাসপাতাল সূত্রে খবর, গত কয়েকদিন ধরেই খালেদার শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি হয়েছিল। সোমবার রাতেও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. জাহিদ জানিয়েছিলেন যে, নেত্রীর সংকট অত্যন্ত গভীর। মঙ্গলবার রাত ২টো নাগাদ তাঁর ছেলে তারেক রহমান-সহ পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল থেকে বেরোন। কিন্তু ভোরের আলো ফোটার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন বড় বোন সেলিনা ইসলাম, ছোট ভাই শামীম এস্কান্দার এবং নাতনি জাইমা রহমান ও জাহিয়া রহমান। খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে ছুটে যান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
আরও পড়ুন: Delhi High Court: স্ত্রী কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করলেও ডিভোর্সের পর সন্তানের দায়িত্ব সামলাতে হবে স্বামীকেই: হাইকোর্ট
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)