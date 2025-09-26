Chaitanyananda Saraswati Harassment Case: 'বেবি, সুইট গার্ল আমার কাছে আসবে?' দিল্লির পলাতক 'বাবা'র একের পর এক নোংরা ভোগলীলার প্রমাণ পুলিসের হাতে...
Delhi Institute harrasment case: তাঁর অভিযোগে, ওই ছাত্রী জানান যে যখন তার বয়স ২০-২১ বছর ছিল, চৈতন্যানন্দ সরস্বতী তাকে রাতে ফোন করে যৌন উত্তেজক মন্তব্য করতেন এবং তাকে 'বেবি' ও 'সুইট গার্ল' বলে সম্বোধন করতেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির শ্রী সারদা ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট-রিসার্চের (Delhi Shree Sarada Institute of Indian Management and Research) অধিকর্তা তথা স্বঘোষিত ‘বাবা’ স্বামী চৈতন্যানন্দ (Swami Chaityanananda) বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার (Sexual Harrasment) অভিযোগ ওঠার পর থেকেই পলাতক দিল্লির বসন্ত কুঞ্জের (Delhi Vasant Kunj) বেসরকারি ম্যানেজমেন্ট কলেজের এই অভিযুক্ত । ইতিমধ্যেই ‘বাবা’র বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার (Lookout notice) জারি করে হরিয়ানা, পঞ্জাব, মুম্বই-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস। তবে ‘বাবা’ মুম্বইয়ে (Mumbai) আত্মগোপন করে থাকতে পারেন বলেই পুলিসের সন্দেহ। কারণ, পুলিসের একটি সূত্রের দাবি, তাঁর মোবাইলের টাওয়ারের শেষ অবস্থান মুম্বইয়ে দেখা গিয়েছে।
‘বাবা’ কী ভাবে নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তার বেশ কয়েকটি তথ্য পেয়েছে পুলিস। শুধু তা-ই নয়, কী ভাবে কলেজের ছাত্রীদের হেনস্থা করতেন, এ রকম দশটি কীর্তিরও হদিস পেয়েছে পুলিস। ‘বাবা’র বিরুদ্ধে বসন্ত কুঞ্জের ম্যানেজমেন্ট কলেজের ১৭ জন ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। যে ঘটনায় তোলপাড় চলছে। একের পর এক ছাত্রী ‘বাবা’র কীর্তি নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। কী ভাবে ‘বাবা’ চৈতন্যানন্দ তাঁদের উপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার চালাতেন, তা একে একে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে।
হোয়াট্সঅ্যাপে অশ্লীল মেসেজ এবং কুপ্রস্তাব
ছাত্রীদের অভিযোগ, হোয়াট্সঅ্যাপে রাতে মেসেজ পাঠাতেন ‘বাবা’। নানা রকম অশ্লীল প্রশ্ন করতেন। একইসঙ্গে কুপ্রস্তাবও দিতেন। এক ছাত্রীর দাবি, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, প্রেমিকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে কখনও লিপ্ত হয়েছেন কি না। যদি শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন, তা হলে গর্ভনিরোধক ব্যবহার করেছিলেন কি না। ছাত্রীদের বেশির ভাগই অভিযোগ তুলেছেন, তাঁদের গভীর রাতে মেসেজ পাঠিয়ে ‘বাবা’ বলতেন, ‘বেবি, আই লভ ইউ।’ ‘আই অ্যাডোর ইউ’। ‘সুইটি আই লাইক ইউ’। এ ছাড়াও তাঁর নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য জোরজবরদস্তি করা হত বলে অভিযোগ।
উৎসব পালনের নামে ছাত্রীদের হেনস্থা
অভিযোগ, হোলির সময় ছাত্রীদের জোর করে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হত। তার পর ‘বাবা’ আসতেন সব ছাত্রীর মাথায় এবং গালে রং মাখাতেন। তার পর ‘বাবা’কে রং মাখাতে জোর করানো হত ছাত্রীদেরও।
রাতের বেলায় নিজের ঘরে তলব, জোর করে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া
ছাত্রীদের অভিযোগ, একটু বেশি রাত হলেই ‘বাবা’র ঘরে ডাক পড়ত। তার পর ‘বাবা’র সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হত। বিদেশ এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের টোপ দেওয়া হত। কেউ রাজি না হলে তাঁকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হত।
এক সাক্ষাৎকারে ইনস্টিটিউটের এক প্রাক্তন ছাত্র জানান
১. ভর্তির সময় থেকেই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিথ্যাচারের প্রক্রিয়া শুরু হত।
২. যখন নতুন ছাত্রছাত্রীরা কলেজে প্রবেশ করত, তখনই বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেত। প্রথমে টার্গেট চিহ্নিত করা হত, তারপর তাদের কাছে গিয়ে আরও ভালো পরিষেবা, যেমন বেশি নম্বর, বিদেশে ইন্টার্নশিপ এবং ভালো চাকরির প্রস্তাব দিয়ে প্রলুব্ধ করা হতো। যারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করত, তাদের জন্য সবকিছু মসৃণভাবে চলত, কিন্তু যারা প্রত্যাখ্যান করত, তাদের জীবন দিন দিন আরও কঠিন হয়ে উঠত, তিনি বলেন।
৩. এইসব ছাত্রছাত্রীদের রাতে জাগিয়ে রাখা হত, কারও সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হতো না, ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হতো এবং কিছুজনকে হয়রানি করে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হতো। হয়রানি তাদের বাবা-মা পর্যন্ত গড়াতো বলেও তিনি জানান।
বাছাই প্রক্রিয়া
কীভাবে ছাত্রীদের টার্গেট করা হতো, তা জানতে চাইলে এক প্রাক্তন ছাত্র বলেন, এই প্রক্রিয়াটি স্বয়ং চৈতন্যানন্দ সরস্বতী, ওরফে বাবা, যিনি পূর্বে স্বামী পার্থসারথি নামে পরিচিত ছিলেন, নিজেই করতেন।
প্রাক্তন ছাত্রটি বলেন, 'স্বামী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একান্তে কথা বলতেন, যার পরে তাদের চিহ্নিত করা হত। তিনি ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ক্লাসের ব্যবস্থা করতেন। এই সময়েই তিনি ছাত্রীদের বেছে নিতেন। এরপর কিছু মহিলা কর্মী ওই নির্দিষ্ট ছাত্রীদের কাছে গিয়ে অভিযুক্তের সাথে তার অফিস বা ঘরে দেখা করতে বলতেন।'
মহিলা কর্মীরা ছিলেন প্রাক্তন ছাত্রী
আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য হলো, এই মহিলা কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন প্রাক্তন ছাত্রী, যাদের চৈতন্যানন্দ সরস্বতী টার্গেট করেছিলেন এবং যারা তার সঙ্গে আপোস করেছিলেন।
তিনি বলেন, 'বর্তমান মহিলা কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন প্রাক্তন ছাত্রী, যাদের স্বামী একই জিনিস অফার করেছিলেন। তাদের বিদেশে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হতো এবং বিদেশি ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেওয়া হতো। আর আজ তারা কর্মচারী। এই মহিলারাই ছাত্রীদের স্বামীর অনুরোধ মেনে নিতে বাধ্য করতেন।'
২০১৬ সালের হেনস্থার ঘটনা
২০১৬ সালে চৈতন্যানন্দ সরস্বতীর বিরুদ্ধে এক ছাত্রীর পুলিসে হেনস্থার অভিযোগ দায়ের করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, প্রাক্তন ছাত্রটি জানান যে মেয়েটি তার জুনিয়র ছিল এবং স্বামী তার সাথেও একই পদ্ধতিতে যোগাযোগ করেছিলেন।
তিনি দাবি করেন, 'তাকে আপোস করতে বলা হয়েছিল এবং বিনিময়ে তাকে বিনামূল্যে বিদেশ ভ্রমণ, উপহার হিসেবে ল্যাপটপ ও আইফোন এবং যাতায়াতের জন্য ড্রাইভারসহ গাড়ির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এমনকি তিনি বিদেশে চাকরির জন্য ভালো প্রশিক্ষণ এবং সীমাহীন কেনাকাটার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।'
তার অভিযোগে, ওই ছাত্রী জানান যে যখন তার বয়স ২০-২১ বছর ছিল, চৈতন্যানন্দ সরস্বতী তাকে রাতে ফোন করে যৌন উত্তেজক মন্তব্য করতেন এবং তাকে 'বেবি' ও 'সুইট গার্ল' বলে সম্বোধন করতেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি তার ফোন কেড়ে নেন এবং হোস্টেলে তাকে একা করে দেন, অন্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বকাঝকা করতেন। তাকে মথুরায় দুই দিনের সফরে সঙ্গে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। ভয়ে, তিনি তার ব্যাগ এবং কাগজপত্র ছাড়াই পালিয়ে যান, কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পরেও চৈতন্যানন্দ সরস্বতীর সহযোগীরা তার বাড়িতে পৌঁছে যায়, ফলে তার বাবা তাকে রক্ষা করতে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন।
শেষ পর্যন্ত তাকে একাকী ফেলে দেওয়া হয় এবং প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া হয়।
অভিযোগ, তিনি ছাত্রীদের গভীর রাতে তার ঘরে আসতে বাধ্য করতেন। বৃহস্পতিবার পুলিস চৈতন্যানন্দ সরস্বতীর মালিকানাধীন একটি BMW iX ইলেকট্রিক গাড়িও উদ্ধার করেছে।
তদন্ত চলাকালীন, পুলিস পরীক্ষার জন্য হোস্টেলে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভিআর এবং হার্ডডিস্ক বাজেয়াপ্ত করেছে। সূত্র অনুযায়ী, বেশ কিছু ফুটেজের সাথে কারচুপি করা হয়েছে এবং সেগুলি মুছে ফেলা হয়েছে।
আসল নথি বাজেয়াপ্ত
প্রাক্তন ছাত্রটি আরও প্রকাশ করেন যে, ইনস্টিটিউট ভর্তির সময় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে আসল নথি চাইত এবং সেগুলি নিজেদের কাছে রেখে দিত।
তিনি যোগ করেন, "স্বামী প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সমস্ত আসল নথিও নিজের কাছে রাখতেন। এটি করা হতো একটি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার জন্য, যাতে কেউ তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বা তার কুকীর্তি ফাঁস করতে না পারে। আমরা ভয় পেতাম যে তিনি নথিগুলির অপব্যবহার করতে পারেন বা সেগুলি আর কখনও ফেরত দেবেন না।"
প্রাক্তন ছাত্রটি জানান যে, এখনও পর্যন্ত তার নথিগুলি ইনস্টিটিউটের কাছেই রয়েছে। তাকে যখন বের করে দেওয়া হয়েছিল, তখন সেগুলি ফেরত দেওয়া হয়নি। তিনি আরও জানান যে, স্বামীর নজর সবসময় ইনস্টিটিউটের উপর থাকত। পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে কমপক্ষে ১৭০টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে, প্রতিটি ক্লাসরুমে দুটি করে।
ক্লাসরুম ছাড়াও, হোস্টেলের সর্বত্র ক্যামেরা লাগানো ছিল
চৈতন্যানন্দ সরস্বতীর কাছে এই সমস্ত সিসিটিভির অ্যাক্সেস ছিল।
নকল ইউএন নম্বর প্লেট, নকল ডিগ্রি
প্রাক্তন ছাত্রটি বলেন, 'স্বামীর সবকিছুই নকল। তার এম. ফিল ডিগ্রি নকল, তেমনই ইনস্টিটিউটে টাঙানো রাজনীতিবিদদের সাথে তার বেশ কিছু ছবিও নকল। তার একটি ছাপাখানা আছে যেখানে তিনি এই ছবিগুলি তৈরি করেন।'
পুলিসের দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা নকল ইউএন নম্বর প্লেট সম্পর্কে তিনি বলেন যে, চৈতন্যানন্দ সরস্বতী সবাইকে বলতেন যে তিনি জাতিসংঘের সদস্য এবং একটি দূতাবাস, যদিও নির্দিষ্ট কোনও নাম বলতেন না, তাকে এটি দিয়েছে।
তিনি উপসংহারে বলেন, "চৈতন্যানন্দ সরস্বতীর বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিটি অভিযোগই সত্যি। তার কারণে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের পরিবারকে ভুগতে হয়েছে।"
ছাত্রীদের অভিযোগ, চৈতন্যানন্দ তাদের অযৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দিতেন। তারা আরও অভিযোগ করে যে তাদের বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে দেওয়া হতো না। এমনকি কোনো অভিভাবক দেখা করতে এলেও, তাদের এমনভাবে ভয় দেখানো হতো যে তারা কিছুই বলতে পারতেন না।
দশটি পুলিস দলের তল্লাশি
পুলিসের মতে, অভিযুক্ত চৈতন্যানন্দের খোঁজে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দশটি পুলিস দল অভিযান চালাচ্ছে। গ্রেফতার এড়াতে চৈতন্যানন্দ তার মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন না বা তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোনো লেনদেন করছেন না। এই কারণেই পুলিশ এখনও পর্যন্ত তার অবস্থান শনাক্ত করতে পারেনি।
পুলিস সূত্রে খবর, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়ার পর থেকেই সে নিখোঁজ। এমনকি সে তার চেহারাও পাল্টে ফেলেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিসি তদন্তে জানা গেছে, কিছুদিন আগে সে মুম্বইয়ে ছিল। পুলিস সেখানে পৌঁছানোর আগেই সে পালিয়ে যায়।
আরও পড়ুন: Gold Price drop again today: দুর্গাপুজোয় বাঙালির বড় সুখবর! গতকালের পর আজ আবার কমল সোনার দাম, কতটা সস্তা হল হলুদ ধাতু?
আরও পড়ুন: Chhattisgarh jail incident: বীভত্স! চুলকোচ্ছিল, তাই যৌনাঙ্গে পেনসিল দিয়ে বিপন্ন জেলবন্দি! মূত্রে রক্তস্রোত, ভাসাভাসি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)