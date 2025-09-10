Karnataka: বোঝো কাণ্ড! বাঘ ধরতে গিয়ে খাঁচাবন্দি বনকর্মীরাই... খবর দেওয়ার পরেও...

Karnataka: বোঝো কাণ্ড! বাঘ ধরতে গিয়ে খাঁচাবন্দি বনকর্মীরাই... খবর দেওয়ার পরেও...
Karnataka: বর দেওয়ার পরেও নাকি বাঘ ধরতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করছে না বন দফতর! আর তাতেই রীতিমতো ক্ষুদ্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বাঘ ধরতে গিয়ে বিপত্তি। বনকর্মীদের এবার খাঁচাবন্দি করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা! ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকে বন্দিপুর টাইগার রিজার্ভ এলাকায়।
আরও পড়ুন: Vande Bharat: সিটে পা, ট্রেনের মেঝেয় থুতু! হাওড়াগামী বন্দে ভারতে যাত্রীর চূড়ান্ত অভব্যতা...
জানা গিয়েছে, বন্দিপুর টাইগার রিজার্ভের বাফার জ়োনের বম্মালাপুরা এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘ। সেই বাঘের হামলার শিকার হচ্ছে একের পর এক গবাদি পশু। বাদ যাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকায় বাঘের পায়ে ছাপ দেখে খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। এরপর বম্মালাপুরার খাঁচাও পাতেন বনকর্মীরা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই বাঘ ধরা পড়েনি। আর তাতেই রীতিমতো ক্ষুদ্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।
গতকাল, মঙ্গলবার বম্মালাপুরার গিয়েছিল ১০ জন বনকর্মী। তাঁদের ঘিরে ধরে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁরা আতঙ্কিত। খবর দেওয়ার পরেও বাঘ ধরতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করছে না বন দফতর। এমনকী, বাঘের হামলায় গবাদি পশুর মৃত্যুতে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।
আরও পড়ুন: SIR Big Breaking: বাদ যাবে না বাংলাও, অক্টোবরেই দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে SIR... কমিশন জানাল...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)