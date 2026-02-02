Metro Railways New Rules: মেট্রোয় খাওয়া, গান বাজানো, রিলস দেখা ভুলুন, অন্যথায় মোটা অঙ্কের জরিমানা থেকে জেলের ভাতও!

Metro Railways New Rules: মেট্রোয় খাওয়া, গান বাজানো, রিলস দেখা ভুলুন, অন্যথায় মোটা অঙ্কের জরিমানা থেকে জেলের ভাতও!
Metro Railways New Rules: মেট্রোয় খাওয়া-দাওয়া, গান বাজানো, রিলস দেখা এবার ভুলুন। অন্যথায় মোটা অঙ্কের জরিমানা থেকে জেলের ভাতও! নতুন নির্দেশিকা কি পড়েছেন?
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হেডফোন ছাড়া উচ্চস্বরে গান বাজানো (মোবাইল ডিভাইসে বা স্পিকারে), সংরক্ষিত আসন দখল করা এবং যাত্রাপথে খাওয়া-দাওয়া করা। এবার মেট্রোয় উঠলে এগুলো ভুলতে হবে। অন্যথায় গুনতে হবে বিরাট অঙ্কের জরিমানা। বেঙ্গালুরু মেট্রোর (Bengaluru Metro) প্রতিদিনের যাত্রীদের অভিযোগের তালিকায় রয়েছে উপরের প্রতিটি বিষয়। বিগত এক বছরে এই ধরনের নিয়ম লঙ্ঘনের ১ লক্ষেরও বেশি ঘটনা ঘটেছে মেট্রোয়। নাম্মা মেট্রো (Namma Metro) কর্তৃপক্ষ আর রেয়াত করছে না। যাত্রীদের শিষ্টাচার ও সহবত শেখানোর অভিযানে তারা। এর সঙ্গেই জুড়ছে জরিমানাও।
কী বলছে বিএমআরসিএল
শেষ এক বছরের হিসেব দিয়েছে নাম্মা মেট্রো। ৫৭ হাজার ৫৩৮ জন যাত্রী জোরে গান বাজিয়েছেন, ৩৭ হাজার ৩৮ জন সংরক্ষিত আসন দখল করেছেন। ১৯০৭ জনকে ট্রেনের ভিতরে খেয়েছেন। ১৬৭৭ জন গুটকা ও পানের মতো তামাকজাত দ্রব্য সেবন করেছেন। বারবার সতর্ক করে এবং জরিমানার ধার্য করেও নিয়মের লঙ্ঘন হয়েই চলেছে। ব্যাঙ্গালোর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (বিএমআরসিএল) জানিয়েছে এই নিয়ে প্রায়শই যাত্রীদের মধ্যে তর্কাতর্কি এমনকী হাতাহাতিও হচ্ছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ঝগড়া থামাতে মেট্রো নিরাপত্তা কর্মীদের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।
বিশেষ সচেতনতামূলক ব্যবস্থা
বিএমআরসিএল এখন তাদের বিশেষ অভিযানে যাত্রীদের শিষ্টাচার এবং দায়িত্বশীল ভ্রমণ আচরণকে উৎসাহিত করবে। মেট্রো রেলওয়ে (পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) আইন, ২০০২ অনুসারে, সহযাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টিকারী কিছু অপরাধ জরিমানায় দণ্ডনীয়। যাত্রীদের মনে করিয়ে দেওয়া হবে যে, ট্রেনে হেডফোন ছাড়া গান শোনা, খাবার খাওয়া বা তামাক সেবন করে অন্যদের অসুবিধা সৃষ্টি করা আর যাবে না। যেহেতু মেট্রো একটি গণপরিবহণ ব্যবস্থা, তাই এর জন্য যাত্রীদের সম্মিলিত দায়িত্ববোধ প্রয়োজন। সংরক্ষিত আসনের অপব্যবহার আরেকটি বড় উদ্বেগের বিষয়, কারণ প্রায়শই দেখা যায় যাত্রীরা গর্ভবতী মহিলা, প্রবীণ নাগরিক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য প্রয়োজনে থাকা ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত আসন দখল করে রয়েছেন। প্রয়োজনে তা খালি করতে অস্বীকার করেন। এখন এসব করলেই জরিমানা। নাম্মা মেট্রো বলেছে, "মেট্রো ট্রেনের ভিতরে উচ্চস্বরে গান বাজানো, খাবার খাওয়া বা তামাক চেবানোর মতো কিছু কাজ সহযাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করে। প্রবীণ নাগরিক, গর্ভবতী মহিলা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অগ্রাধিকারের আসন উপলব্ধ করাও একটি সম্মিলিত নাগরিক দায়িত্ব।" যাত্রীদের অবহিত করতে এবং সচেতনতা তৈরি করতে প্রতিটি মেট্রো ট্রেনে দুজন হোম গার্ড নিয়ে গঠিত বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে।
জরিমানা ও শাস্তি
স্টেশনে অতিরিক্ত সময় থাকা: স্টেশনে ২০ মিনিটের বেশি সময় থাকলেও (ট্রেন মিস করার কারণে হলেও) ৫০ টাকা জরিমানা হতে পারে।
খাওয়া-পান করা: ট্রেনের ভিতরে বা প্ল্যাটফর্মে খাবার বা পানীয় গ্রহণ করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এর জন্য ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
ধূমপান ও তামাক: তামাকজাত দ্রব্য সেবন বা ধূমপান করলে ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
উচ্চস্বরে গান ও শব্দদূষণ: উচ্চস্বরে গান বাজানো বা মোবাইল ফোন দিয়ে শব্দদূষণ করলে (যেমন হেডফোন ছাড়া রিলস দেখা) ২৫০ টাকা জরিমানা করা হয়।
মহিলাদের কোচে পুরুষ: মহিলাদের জন্য নির্ধারিত কোচে কোনও পুরুষকে ভ্রমণ করতে দেখা গেলে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং তাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে।
টিকিটবিহীন ভ্রমণ: বৈধ টিকিট বা কিউআর কোড ছাড়া ভ্রমণ করলে ৫০ টাকার বেশি জরিমানা এবং সর্বোচ্চ ভাড়া আদায় করা হবে।
ট্র্যাকে অনধিকার প্রবেশ: মেট্রোর ট্র্যাকে প্রবেশ করা বা পারাপার করা এক গুরুতর অপরাধ। যার জন্য ২৫০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং কারাদণ্ড হতে পারে।
