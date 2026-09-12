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উড়ানের কয়েক ঘণ্টা আগে হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার পাইলটের দেহ

Former Air India Pilot Dead:  শুক্রবার বিকেলে বিষয়টি প্রথম সামনে আসে। ওই পাইলটের ভাই হোটেলে ফোন করে বলেন, তিনি তাঁর দাদাকে বারবার ফোন করছেন কিন্তু তিনি ফোন তুলছেন না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 12, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:03 PM IST
উড়ানের কয়েক ঘণ্টা আগে হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার পাইলটের দেহ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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