/উড়ানের কয়েক ঘণ্টা আগে হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার পাইলটের দেহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির হোটেলে রহস্যমৃত্যু পাইলটের। রাজধানীর বসন্তকুঞ্জে দ্যা গ্রান্ড হোটেল-এ এয়ার ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ওই পাইলটের দেহ উদ্ধার হয়। পাইলটের দেহের ময়নাতদন্ত হচ্ছে। তার পরেই জানা যাবে ঠিক কী কারণে মৃত্যু হয়েছে ওই বিমানচালকের।
বর্তমানে ওই পাইলট কাজ করছিলেন একটি প্রাইভেট এয়ারলাইন্সে। গত ১০ সেপ্টেম্বর তিনি উঠেছিলেন বসন্তকুঞ্জের ওই পাঁচতারা হোটেলে। তার ঘর থেকেই তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকেরা। পারিপাশ্বিক পরিস্থিতি দেখে পুলিস এখনও বুঝে উঠতে পারছে না ঠিক কী কারণে মৃত্যু হয়েছে ওই পাইলটের। পরদিনই তাঁর ফ্লাইট ছিল।
শুক্রবার বিকেলে বিষয়টি প্রথম সামনে আসে। ওই পাইলটের ভাই হোটেলে ফোন করে বলেন, তিনি তাঁর দাদাকে বারবার ফোন করছেন কিন্তু তিনি ফোন তুলছেন না। ওই ফোন পেয়েই হোটেলের কর্মীরা সানি আসালদেকার নামে ওই পাইলটের রুমে গিয়ে নক করে। কিন্তু বহু ডাকাডাকির পরও তিনি দরজা খোলেননি। পরে ম্যানেজার গিয়ে রুমে খুলে দেখেন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন সানি। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিত্সকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ বা কী পরিস্থিতিতে মৃত্যু হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তাই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা-এর ১৯৪ নম্বর ধারায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত শুরু করা হয়েছে।
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