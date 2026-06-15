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UP Shocker: ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রীকে গুলি, তারপর নিজেও চরম পদক্ষেপ! প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়কের ছেলের হাড়হিম পরিণতি

Uttar Pradesh Shocker: তাঁর স্ত্রী ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। এছাড়া রাকেশবাবু একটি আইনি মামলার মুখোমুখি হচ্ছিলেন। এই কারণে তিনি দীর্ঘদিন ধরে তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরে তাঁর স্ত্রীও মারা যান। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 15, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:36 PM IST
UP Shocker: ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রীকে গুলি, তারপর নিজেও চরম পদক্ষেপ! প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়কের ছেলের হাড়হিম পরিণতি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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