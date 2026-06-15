/UP Shocker: ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রীকে গুলি, তারপর নিজেও চরম পদক্ষেপ! প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়কের ছেলের হাড়হিম পরিণতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্ত্রী ক্যানসারে আক্রান্ত। চরম অবসাদে স্ত্রীকে গুলি করে খুন। তারপর নিজেও আত্মঘাতী কংগ্রেস বিধায়কের ছেলে। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলার শিকোহাবাদ এলাকায়। আত্মঘাতী মৃত ব্যক্তির নাম রাকেশ যাদব।
পুলিস জানিয়েছে, গত শনিবার রাতে ৬০ বছর বয়সী ওই প্রাক্তন পুলিস অফিসার প্রথমে নিজের লাইসেন্সড রিভলভার দিয়ে স্ত্রীকে গুলি করেন। তারপর নিজেকেও গুলি করে আত্মহত্যা করেন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শিকোহাবাদ কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত সুভাষ চৌরাহা এলাকায় ঘটনার জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়।
রাকেশ যাদব উত্তরপ্রদেশ পুলিসের অবসরপ্রাপ্ত সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন এবং বর্তমানে ওকালতি পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে শিকোহাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক প্রয়াত জগদীশ সিং যাদবের ছেলে। প্রাথমিক তদন্তের পর অতিরিক্ত পুলিস সুপার (গ্রামীণ) অনুজ চৌধুরী জানিয়েছেন, রাকেশ যাদব বেশ কিছুদিন ধরে গভীর মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তাঁর স্ত্রী ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন, যা রাকেশবাবুকে চরম মানসিক ও আবেগময় কষ্টের মধ্যে ফেলেছিল। এর পাশাপাশি তিনি একটি আইনি মামলারও মুখোমুখি হচ্ছিলেন, যা তাঁর মানসিক চাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।
শনিবার রাত ৯টা নাগাদ রাকেশ যাদবের বাড়ি থেকে পরপর দুটি গুলির শব্দ শুনতে পান প্রতিবেশীরা। তাঁরা ছুটে গিয়ে দুজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর দেওয়া হলে শিকোহাবাদ কোতোয়ালি থানার একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুজনকে উদ্ধার করে শিকোহাবাদ জয়েন্ট হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা রাকেশ যাদবকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে ফিরোজাবাদ জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তিনি মারা যান।
ঘটনার পর পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্তারা ক্রাইম সিন পরিদর্শন করেছেন। পুলিস দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং পুরো বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করা হয়েছে।
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