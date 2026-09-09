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বন্ধ ফ্ল্যাটে প্রাক্তন মুখ্যসচিবের চরম পদক্ষেপ! বিস্ফোরক সুইসাইড নোটে শহরজুড়ে চাঞ্চল্য

Former Delhi Chief Secretary Death: ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে সুইসাইড নোট। সেখানে তিনি শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন। ১৯৭৫ ব্যাচের এই আইএএস অফিসার ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমসের সময় দিল্লির শীর্ষ আমলা ছিলেন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 09, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:23 AM IST
বন্ধ ফ্ল্যাটে প্রাক্তন মুখ্যসচিবের চরম পদক্ষেপ! বিস্ফোরক সুইসাইড নোটে শহরজুড়ে চাঞ্চল্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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