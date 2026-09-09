/বন্ধ ফ্ল্যাটে প্রাক্তন মুখ্যসচিবের চরম পদক্ষেপ! বিস্ফোরক সুইসাইড নোটে শহরজুড়ে চাঞ্চল্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজের ফ্ল্যাটেই আত্মঘাতী প্রাক্তন মুখ্যসচিব। গত ৬ সেপ্টেম্বর দিল্লির ফ্ল্যাট থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিস। সিলিং ফ্যান গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যসচিব রাকেশ মেহতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোট। যেখানে তিনি নিজের মানসির ও শারীরিক সমস্যার কারণে এই চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।
পুলিস সূত্রের খবর, ১১২ নম্বরে ফোন পেয়ে ফেজ-২ থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পুলিস দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে। ঘটনার সময় তাঁর স্ত্রী সুমন্তী মেহতা দেরাদুনে ছেলের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি বারবার ফোন করলেও রাকেশ মেহতা ফোন তোলেননি। এতেই তাঁর স্ত্রীর মনে সন্দেহ দানা বাঁধে এবং বিষয়টি জানাজানি হয়।
তদন্তের অংশ হিসেবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেনসিক দল। পুলিস জানিয়েছে, ময়নাতদন্ত এবং আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর লোধি রোড শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। গোটা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে নয়ডার ফেজ-২ থানার পুলিস।
১৯৭৫ ব্যাচের আইএএস অফিসার রাকেশ মেহতা তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। দিল্লির পুরনিগমের কমিশনার হিসেবেও তিনি কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের আমলে ২০০৭ সালে দিল্লির মুখ্যসচিব পদে নিযুক্ত হন। ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে তিনি সেই পদ থেকেই অবসর নেন।
তাঁকে দিল্লির পরিবহণ, বিদ্যুৎ এবং পরিকাঠামোগত বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের রূপকার হিসেবে বিবেচনা করা হত। ২০১০ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতি এবং পরিচালনার সময়েও তিনি দিল্লির শীর্ষ আমলার দায়িত্বে ছিলেন। এই প্রবীণ আমলার মৃত্যুর কারণ ও সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন তদন্তকারীরা।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)