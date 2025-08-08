Ex IRS officer Kapil Raj: কেজরি থেকে সোরেন, একের পর এক মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা ইডি অফিসার এবার চাকরি নিলেন আম্বানির রিলায়েন্সে...

Ex IRS officer Kapil Raj: কেজরি থেকে সোরেন, একের পর এক মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা ইডি অফিসার এবার চাকরি নিলেন আম্বানির রিলায়েন্সে...
Former ED Officer Kapil Raj New Joining: ৪৫ বছর বয়সী কপিল রাজের আচমকা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সরকারি মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। সম্প্রতি জানা গিয়েছেন, কপিল রাজ অবসর গ্রহণের পর রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে যোগদান করেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০০৯ ব্যাচের ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস (IRS) অফিসার এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের প্রাক্তন যুগ্ম পরিচালক কপিল রাজ চলতি বছরের জুলাইতেই নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করেন। যেখানে তাঁর অবসরের বাকি এখনও ১৫ বছর। কপিলের এই সিদ্ধান্তে বেশ শোরগোল পড়ে যায় দেশজুড়ে।
IRL-এ যোগদান:
সম্প্রতি জানা গিয়েছেন, কপিল রাজ অবসর গ্রহণের পর রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে যোগদান করেছেন। তবে আরআইএল-এ যোগদান নিয়ে কপিল রাজ এখনও কোনও বিবৃতি প্রকাশ করেননি। IRL-এর একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা কোনও ব্যক্তির যোগদান বা চলে যাওয়ার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করি না।'
কে এই কপিল রাজ?
কপিল রাজ ইডিতে আট বছরের কর্মজীবনের জন্য বেশি পরিচিত, যেখানে তিনি অর্থ পাচার বিরোধী আইনের অধীনে বেশ কয়েকটি হাই প্রোফাইল কেসের পর্দাফাঁস করেছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে জড়িত দিল্লি আবগারি তদন্ত এবং ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে জড়িত জমি কেলেঙ্কারি মামলার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন।
দিল্লিতে তাঁর পোস্টিংয়ের আগে, তিনি ইডির মুম্বই অফিসেও কাজ করেছিলেন। যেখানে তিনি নীরব মোদী, মেহুল চোকসি, ডিএইচএফএল এবং আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ইকবাল মির্চির সঙ্গে জড়িত বড় আর্থিক জালিয়াতির বিষয়ে কাজ করেছিলেন।
ব্যক্তিগত জীবন ও শিক্ষা:
কপিল রাজ উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার বাসিন্দা এবং ইলেকট্রনিক্সে বি.টেক ডিগ্রিধারী। কাস্টমস, জিএসটি গোয়েন্দা বিভাগ এবং আর্থিক অপরাধ তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটে তাঁর পোস্টিং ছিল।
কপিল রাজের পদত্যাগ:
৪৫ বছর বয়সী কপিল রাজের আচমকা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সরকারি মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। অর্থ মন্ত্রালয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে, কপিল রাজের পদত্যাগ ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদনসহ ১৭ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। পদত্যাগের সময় তিনি দিল্লির জিএসটি গোয়েন্দা শাখায় অতিরিক্ত কমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
