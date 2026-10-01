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রাজনীতির মহাধামাকা: দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে, নিজেকে বাঁচাতে তাই কংগ্রেসেই ফিরছেন এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

Shankarsinh Vaghela's big update: দীর্ঘ ৯ বছর পর আবারও কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান নেতা শঙ্করসিন বাঘেলা ('বাপু')। গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেসের সবুজ সংকেতের পর এবার রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের পরই চূড়ান্ত ঘোষণা হতে পারে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 01, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 05:13 PM IST
রাজনীতির মহাধামাকা: দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে, নিজেকে বাঁচাতে তাই কংগ্রেসেই ফিরছেন এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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