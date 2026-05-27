/ED Raid CM House: সদ্য প্রাক্তন হয়েছেন, ক্ষমতা হারাতেই সাতসকালে বিজয়নের বাড়ি ঘিরে ফেলল ইডি

ED Raid CM House: রাজ্যজুড়ে মোট ১২ জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালিয়েছে এই ইডি। ওইসব জায়গার মধ্যে রয়েছে কোঝিকোড়ে রাজ্যের প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী এবং টি বীণার স্বামী পি এ. মোহাম্মদ রিয়াসের বাড়ি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সদ্য় ক্ষমতা হারিয়েছেন। আর বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের তিন সপ্তাহ পেরতেই প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রীর বাড়িতে হানা দিল ইডি। বুধবার সাতসকালে কেরলমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বাড়িতে হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। আজ সকালে কুন্নুর ও থিরুবনন্তপুরমে বিজয়নের বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় আর্থিক তদন্ত সংস্থা।
কেন এই রেইড? পিনারাই বিজয়নের মেয়ে টি বীণার এক্সসোলজিক নামে একটি ইনকাম ট্যাক্স কনসালট্যান্ট কোম্পানি ছিল। সেটির বর্তমানে কোনও অস্তিত্বই নেই। সেই কোম্পানি রাজ্যের বেসরকারি খনি কোম্পানি কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল-কে কোনও পরিষেবা না দিয়েই মাসিক ফি নিয়েছিল বলে অভিযোগ। ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত টি বীণা ওই টাকা নেন। এনিয়ে বহুদিন ধরেই তদন্ত চলছিল।
অভিযোগ, কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড (CMRL) বিজয়নের মেয়ে টি বীণার কোম্পানি 'এক্সোলজিক সলিউশনস'-কে ১ কোটি ৭২ লাখ টাকা দিয়েছিল। অথচ এই আইটি প্রতিষ্ঠানটি ওই কোম্পানিকে কোনও পরিষষেবাই দেয়নি। ২০১৯ সালে আয়কর দফতরের একটি অভিযানের সময় কর্মকর্তারা এই বিষয়টি জানতে পারেন। সেই অভিযানে ভুয়া খরচ দেখিয়ে প্রায় ১৩২.৮২ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মও ধরা পড়েছিল।
উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে মোট ১২ জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালিয়েছে এই ইডি। ওইসব জায়গার মধ্যে রয়েছে কোঝিকোড়ে রাজ্যের প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী এবং টি বীণার স্বামী পি এ. মোহাম্মদ রিয়াসের বাড়ি ও ওই খনি কোম্পানির মালিকদের বাড়ি সহ অন্যান্য বেশ কিছু এলাকা।
বুধবার কাকভোরে সশস্ত্র সিআইএসএফ জওয়ানদের নিয়ে ইডি কর্মকর্তাদের তল্লাশি চালান। তাঁরা প্রতিটি জায়গা ঘিরে ফেলেন। এর মধ্যে তিরুবনন্তপুরমের বেকারি জংশনে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের সম্প্রতি ভাড়া নেওয়া বাড়িটিও ছিল। রেইডের সময়ে বিজয়ন এবং তাঁর পরিবারের কেউ ঘরেই ছিলেন।
সতীশন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর, বিজয়ন দ্রুত বিরোধী দলনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ এটা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন যে—সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (UDF) সরকার নিজেদের অবস্থান বাস্তবায়নে কী পদক্ষেপ নেয়, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কীভাবে আওয়াজ তোলে এবং ট্যাক্স কমায় কি না। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববাজারে ক্রুড অয়েলের দাম কমা সত্ত্বেও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো আসলে 'দিনের আলোয় ডাকাতি'র শামিল।
টানা দু-বারের মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন সাম্প্রতিক রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (LDF) পরাজয়ের পর ক্ষমতা হারান। ১৪০টি আসনের বিধানসভায় এলডিএফ বর্তমানে মাত্র ৩৫টি আসন পেয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ ১০২টি আসনে জিতে সরকার গঠন করতে চলেছে।"
