/আমাকে শান্তিতে মরতে দাও...! অন্তঃসত্ত্বা তিশার মৃত্যুর আগের ভয়ংকর ৯০ মিনিট, CBI-এর ৬০০ পাতার বিস্ফোরক চার্জশিট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় আত্মঘাতী হন ৩৪ বছরের তিশা শর্মা। গত ১২ মে রাতে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করেন প্রাক্তন মিস পুণে। গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল ভোপালের এই ঘটনা। এই ঘটনায় তিশার স্বামী সমর্থ সিং এবং শাশুড়ি গিরিবালা সিংয়ের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের হয়। গত ১৪ অগাস্ট ৬০০ পৃষ্ঠার চার্জশিট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৮৫, ১০৮ এবং ৩(৫) ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, টানা মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরেই চরম এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন তিশা।
সিবিআই-এর চার্জশিটে তিশার মৃত্যুর আগের প্রতিটি মুহূর্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ১২ মে রাত ৯টা ৩৬ মিনিটে তিশা তাঁর ননদকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠান, 'ওকে বলো দিও, ওর বউয়ের মৃতদেহ যেন নিয়ে যায়, এখন আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।' এর ঠিক চার মিনিট পর সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, রাত ৯টা ৪০ মিনিটে তিনি একা সিঁড়ি দিয়ে দোতলার ছাদে চলে যান। রাত ৯টা ৪১ মিনিটে তিনি কান্নাভেজা গলায় তাঁর বাবা ও পরে ১০টা ০৫ মিনিটে মাকে ফোন করেন। এবং জানান যে, স্বামী সমর্থ তাঁর উপর নারকীয় অত্যাচার করছে। এরপর ১০টা ২৩ মিনিটে তাঁর স্বামী ও শাশুড়িকে ছাদে যেতে দেখা যায়। এরপর তিশাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
তদন্তে উঠে এসেছে, বিয়ের পর থেকেই তিশার ওপর নির্যাতন শুরু হয়। ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে পরিচয় হওয়া সমর্থের সঙ্গে ২০২৫ সালের ৯ ডিসেম্বর তিশার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই তিশার অতীতের সম্পর্ক নিয়ে কটু কথা বলতেন সমর্থ এবং অশ্লীল ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর শাশুড়ি গিরিবালা সিং, যিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারক, তিনি ছেলে সমর্থকে অন্যায়ভাবে সমর্থন করতেন। এমনকী তিশার মা-বাবার অসুস্থতার সময়েও তাঁকে মানসিক চাপে রাখা হত।
সম্পর্কের অবনতির মাঝে গত ১৬ এপ্রিল তিশা জানতে পারেন তিনি প্রেগন্যান্ট। কিন্তু দাম্পত্য কলহের কারণে তিনি সন্তান জন্ম দিতে চাননি। এই নিয়ে ১৮ এপ্রিল স্বামী ও শাশুড়ির সঙ্গে তাঁর তুমুল ঝগড়া হয়। অন্যদিকে, তিশার প্রায় ২০ লাখ টাকার শেয়ার ইনভেস্টমেন্ট ছিল। সমর্থ ও তাঁর মা তিশাকে জোর করতেন সেই টাকা তুলে একটি যৌথ ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে জমা করতে। তিশা বারবার সেটা অস্বীকার করেন। মৃত্যুর দিন সকালে তিশা বাবার কাছ থেকে ৩,০০০ টাকা চেয়ে নিয়ে ভোপাল ছেড়ে রাজস্থানের নাসিরবাদে নিজের বাপের বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেনের টিকিটও বুক করেছিলেন।
মৃত্যুর কিছুদিন আগে ৭ মে তিশা গর্ভপাত করানোর ওষুধ খেলে শাশুড়ি তাঁকে জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান চিকিৎসাপদ্ধতি ঘুরিয়ে দেওয়া যায় কিনা তা দেখতে। গর্ভপাত আটকানো সম্ভব নয় জেনে শাশুড়ি গিরিবালা সিং তাঁকে 'খুনি' বলে আখ্যা দেন। এমনকী স্বামী সমর্থ এমন কথা ও সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, তিশার গর্ভের সন্তানটি আদৌ তাঁর কি না।
সিবিআই তদন্তে জানা গেছে, মৃত্যুর দিন সকালেও দম্পতিকে কাউন্সেলিং করানো হয়। সেখানে সমর্থ স্বীকার করেন যে তাঁরা দুজনেই গাঁজা সেবন করতেন এবং চিকিৎসক তাঁদের এটি বন্ধের পরামর্শ দেন। তবে ঘটনার রাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় (এইমস দিল্লি) পোস্টমর্টেম রিপোর্টে স্পষ্ট করা হয়েছে, তিশার শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। গলায় ফাঁস লাগানোর কারণে আত্মহত্যাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সিবিআই মানসিক বিশ্লেষণ করে জানিয়েছে, মাসের পর মাস ধরে চলা মানসিক যন্ত্রণা ও একা হয়ে যাওয়ার অনুভূতিই তাঁকে এই পরিণতিতে ঠেলে দেয়।
সিবিআই জেনেছে যে, গিরিবালা সিংয়ের বড় ছেলের প্রাক্তন স্ত্রীকেও ঠিক একইভাবে মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। আপাতত তিশার ফোন, সিসিটিভি ফুটেজ এবং গলার আওয়াজের নমুনা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। যৌতুক দাবির বিষয়টি নিয়েও সিবিআই তাদের তদন্ত জারি রেখেছে।
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