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আমাকে শান্তিতে মরতে দাও...! অন্তঃসত্ত্বা তিশার মৃত্যুর আগের ভয়ংকর ৯০ মিনিট, CBI-এর ৬০০ পাতার বিস্ফোরক চার্জশিট

Twisha Sharma Death Case: মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট করতে দিল্লির এইমস হাসপাতালের চিকিৎসকদের দিয়ে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করানো হয়। রিপোর্টে জানানো হয়, তিশার শরীরে কোনও আঘাতের দাগ ছিল না। অর্থাৎ এটি আত্মহত্যার ঘটনা।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 18, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:58 PM IST
আমাকে শান্তিতে মরতে দাও...! অন্তঃসত্ত্বা তিশার মৃত্যুর আগের ভয়ংকর ৯০ মিনিট, CBI-এর ৬০০ পাতার বিস্ফোরক চার্জশিট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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