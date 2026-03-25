Former MLA’s Son death: গাড়িসমেত দাউদাউ করে জ্বলল প্রাক্তন বিধায়ক-পুত্র, খুন না কি দুর্ঘটনা? তীব্র চাঞ্চল্য

Former MLA’s Son death: গাড়িসমেত দাউদাউ করে জ্বলল প্রাক্তন বিধায়ক-পুত্র, খুন না কি দুর্ঘটনা? তীব্র চাঞ্চল্য
Karnataka Horror: পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য খুনের পর দেহটি গাড়ি-সহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ফরেনসিক দল ও পুলিসের বিশেষ বাহিনী এই রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্তে নেমেছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাড়ির ভিতর দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার প্রাক্তন বিধায়কের ছেলের দেহ। মর্মান্তিক ঘটনায় পুরো এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি কর্ণাটকের ধারওয়াড় জেলার। মৃত ব্যক্তির নাম রাজু বোলাশেট্টি (৫৩)। তিনি প্রাক্তন বিধায়ক বাবুরাও বোলাশেট্টির ছেলে। ধারওয়াড় তালুকের রামাপুরা গ্রামের কাছে একটি নির্জন জঙ্গলে রেললাইনের পাশে তাঁর 'ওয়াগন আর' গাড়ির ভেতর থেকে রাজুর ঝলসানো দেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। দুষ্কৃতীরা সম্ভবত রাজু বোলাশেট্টিকে অন্য কোথাও খুন করে দেহটি ওই নির্জন স্থানে নিয়ে আসে। এরপর তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে দেহটি গাড়িতে রেখে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দেহ এবং গাড়ি- উভয়ই মারাত্মকভাবে পুড়ে যাওয়ায় শুরুতে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।
পুলিস আরও জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। যখন স্থানীয়রা রেললাইনের কাছে নির্জন জঙ্গলে গাড়িটিকে জ্বলন্ত অবস্থায় দেখে। তখনই তারা পুলিসকে খবর দেয়।
খবর পেয়ে ধারওয়াড়ের পুলিস সুপার গুঞ্জন আর্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফরেনসিক দল এবং স্নিফার ডগ দিয়ে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের সদস্যের এই রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ধারওয়াড় গ্রামীণ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দোষীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস।
উল্লেখ্য, সোমবার রাতে ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী হর্ষিল কালিয়া। জানা গেছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর গাড়িটি রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাটি রাজস্থানের জয়পুরের।
সোমবার রাত ১১:৩০ নাগাদ কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ৩০ বছর বয়সী হর্ষিল। শিপরা পাথ রোডে তাঁর গাড়িটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে আছড়ে পড়ে এবং উলটে যায়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ডিভাইডারে ধাক্কা লাগার পর গাড়িটি বাঁ দিকে উলটে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি সোজা করেন এবং হর্ষিলকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু মাথায় গুরুতর আঘাত থাকায় চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
