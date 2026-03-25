English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
Karnataka Horror: পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য খুনের পর দেহটি গাড়ি-সহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ফরেনসিক দল ও পুলিসের বিশেষ বাহিনী এই রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্তে নেমেছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 25, 2026, 01:02 PM IST
Former MLA’s Son death: গাড়িসমেত দাউদাউ করে জ্বলল প্রাক্তন বিধায়ক-পুত্র, খুন না কি দুর্ঘটনা? তীব্র চাঞ্চল্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাড়ির ভিতর দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার প্রাক্তন বিধায়কের ছেলের দেহ। মর্মান্তিক ঘটনায় পুরো এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি কর্ণাটকের ধারওয়াড় জেলার। মৃত ব্যক্তির নাম রাজু বোলাশেট্টি (৫৩)। তিনি প্রাক্তন বিধায়ক বাবুরাও বোলাশেট্টির ছেলে। ধারওয়াড় তালুকের রামাপুরা গ্রামের কাছে একটি নির্জন জঙ্গলে রেললাইনের পাশে তাঁর 'ওয়াগন আর' গাড়ির ভেতর থেকে রাজুর ঝলসানো দেহ উদ্ধার করা হয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Actress Death: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা, মুহূর্তেই উলটে গেল গাড়ি; ভয়ংকর দুর্ঘটনায় প্রয়াত জনপ্রিয় মডেল-অভিনেত্রী

পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। দুষ্কৃতীরা সম্ভবত রাজু বোলাশেট্টিকে অন্য কোথাও খুন করে দেহটি ওই নির্জন স্থানে নিয়ে আসে। এরপর তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে দেহটি গাড়িতে রেখে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দেহ এবং গাড়ি- উভয়ই মারাত্মকভাবে পুড়ে যাওয়ায় শুরুতে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

পুলিস আরও জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। যখন স্থানীয়রা রেললাইনের কাছে নির্জন জঙ্গলে গাড়িটিকে জ্বলন্ত অবস্থায় দেখে। তখনই তারা পুলিসকে খবর দেয়। 

খবর পেয়ে ধারওয়াড়ের পুলিস সুপার গুঞ্জন আর্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফরেনসিক দল এবং স্নিফার ডগ দিয়ে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের সদস্যের এই রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ধারওয়াড় গ্রামীণ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দোষীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস।

আরও পড়ুন:Bus Accident: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ২৫ যাত্রী নিয়ে উলটে গেল দোতলা বাস, দুমড়ে মুচড়ে শেষ শিশু-সহ এক

উল্লেখ্য, সোমবার রাতে ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী হর্ষিল কালিয়া। জানা গেছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর গাড়িটি রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাটি রাজস্থানের জয়পুরের।

সোমবার রাত ১১:৩০ নাগাদ কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ৩০ বছর বয়সী হর্ষিল। শিপরা পাথ রোডে তাঁর গাড়িটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে আছড়ে পড়ে এবং উলটে যায়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ডিভাইডারে ধাক্কা লাগার পর গাড়িটি বাঁ দিকে উলটে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি সোজা করেন এবং হর্ষিলকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু মাথায় গুরুতর আঘাত থাকায় চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
DharwadKarnatakaFormer MLA's sonRaju Bolashettyburnt to deathMurder suspicion
পরবর্তী
খবর

Gujarat UCC Code Bill: বিয়ে-উত্তরাধিকার-লিভ ইনের ক্ষেত্রে সবার জন্য এক আইন, গুজরাতে পাস হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

.

পরবর্তী খবর

Christiano Ronaldo Son Dating: কখনও সোফায় তো কখনও জলে, ২৭ বছরের বোল্ড ব্রাজিলিয়ান মডেলের...