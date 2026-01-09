English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Former Home Minister Daughter Death: সাতসকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনা! ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মেয়ে সহ-৩...

Indore road accident: শুক্রবার ভোরে ইন্দোরের রালামণ্ডল বাইপাসে ঘটে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় মারা যান প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশ গৃহমন্ত্রী বালা বচ্চনের মেয়ে প্রেরণা বচ্চন, কংগ্রেস নেতা আনন্দ কাসলিওয়ালের ছেলে প্রখর এবং এক যুবক মনসিন্ধু।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 9, 2026, 02:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাতসকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় মৃত মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বালা বচ্চনের মেয়ে প্রেরণা বচ্চন, কংগ্রেস নেতা আনন্দ কাসলিওয়ালের ছেলে প্রখর এবং এক যুবক মনসিন্ধু। ঘটনাটি ঘটে, ইন্দোরের রালামণ্ডল বাইপাসে।

জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় গাড়িটি একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন। গাড়িতে থাকা অনুষ্কা নামের এক তরুণী গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। পুলিস জানিয়েছে, প্রেরণা এবং তাঁর চার বন্ধু গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন। শুক্রবার ভোর ৪.০০-৫.০০ টার দিকে, তাদের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রালামণ্ডল বাইপাসে একটি পার্ক করা ট্রাকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা এতটাই তীব্র ছিল যে, গাড়ির সামনের অংশ সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। 

খবর পেয়ে তেজাজি নগর পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং অনেক চেষ্টার পর গাড়ি থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য এমওয়াই হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিস একটি মামলা দায়ের করেছে। এবং দুর্ঘটনাটি কুয়াশার কারণে নাকি গাড়ির দ্রুত গতির কারণে তা নির্ধারণের জন্য তদন্ত শুরু করেছে। 

এই দুর্ঘটনার খবর পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। উল্লেখ্য, বালা বচ্চন কমলনাথ সরকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং রাজ্য কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

প্রসঙ্গত, ভারতের রাস্তায় দুর্ঘটনার হার এবং মৃত্যু কমাতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি জানিয়েছেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ 'ক্যাশলেস' বা নগদহীন চিকিৎসা প্রকল্প চালু হতে চলেছে। শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের ঘোষণা করবেন।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তির নিজের বা গাড়ির বিমা না থাকলেও তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন। দুর্ঘটনার ঠিক পরের এক ঘণ্টা বা 'গোল্ডেন আওয়ার'-এর গুরুত্ব বুঝে অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু করাই এর লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতায় জনপিছু ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা মিলবে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের তালিকাভুক্ত সমস্ত হাসপাতালে দুর্ঘটনার দিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত এই পরিষেবা পাওয়া যাবে।

নিতিন গডকরি জানান, তৃতীয় পক্ষের বিমা প্রিমিয়ামের ১ শতাংশ একটি সাধারণ তহবিলে জমা করা হবে, যা থেকে এই চিকিৎসার খরচ মেটানো হবে। এছাড়া, আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিলে ‘রাহবীর’ বা পথে বীরত্বের জন্য পুরস্কারের অর্থ বাড়িয়ে ২৫,০০০ টাকা করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Indore road accidentBala Bachchan daughter deathPrerna BachchanTraffic accident MPRoad crash IndiaIndore news
