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মাঝরাতে নগ্ন হয়ে মন্দিরে প্রবেশ! দেবীর মূর্তি বুকে জড়িয়ে পুকুরে ঝাঁপ তরুণী ইঞ্জিনিয়ারের

Hyderabad techie death: বাড়ি থেকে বেরিয়ে নগ্ন অবস্থায় সোজা মন্দিরে। তারপর মন্দিরের মূর্তি তুলে পুকুরে ঝাঁপ। তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার হলেও, খোঁজ পাওয়া যায়নি মূর্তির। গোটা ঘটনার পিছনে রহস্য কী?

Written BySoumita Khan
Published: Jul 19, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:31 PM IST
মাঝরাতে নগ্ন হয়ে মন্দিরে প্রবেশ! দেবীর মূর্তি বুকে জড়িয়ে পুকুরে ঝাঁপ তরুণী ইঞ্জিনিয়ারের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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