/মাঝরাতে নগ্ন হয়ে মন্দিরে প্রবেশ! দেবীর মূর্তি বুকে জড়িয়ে পুকুরে ঝাঁপ তরুণী ইঞ্জিনিয়ারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হায়দরাবাদে সফটওয়্যার তরুণী ইঞ্জিনিয়ারের রহস্যমৃত্যু। গত শুক্রবার (১৭ জুলাই) রাতে ২৫ বছরের তরুণী আচমকাই তাজ্জব কাণ্ড ঘটান। তিনি বাড়ি থেকে একটি মন্দিরে যান। এরপর নগ্ন অবস্থায় মন্দিরের পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। গত শনিবার সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, মানসিক অবসাদ ও পারিবারিক সমস্যার জেরে তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
মৃত তরুণীর নাম তেজস্বী। তিনি আগে বেঙ্গালুরুতে একটি আইটি সেক্টরে কাজ করতেন। পরে তিনি বিশাখাপত্তনমে চলে আসেন। তবে বাবা-মায়ের মধ্যে বৈবাহিক বিবাদের কারণে তেজস্বীর বাবা বিশাখাপত্তনমেই আলাদা থাকতেন। তেজস্বী ও তাঁর মা অরুণা হায়দরাবাদের পীরজাদিগুদা এলাকায় একসঙ্গে থাকতেন। পুলিস জানিয়েছে, মা ও মেয়ে দুজনেই তীব্র ভয় ও মানসিক ফোবিয়ায় ভুগছিলেন।
গত ১৭ জুলাই তেজস্বী ও তাঁর মা নতুন একটি ফ্ল্যাট কেনার উদ্দেশ্যে শহরের মিয়াপুর এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে রাতে তাঁরা আলাদা ঘরে ঘুমোতে যান। মাঝরাতে তেজস্বী তাঁর মায়ের ঘরের দরজা বাইরে থেকে লক করে দেন। এরপর তিনি নগ্ন অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি সোজা মন্দিরে চলে যান। সেখান থেকে দেবী আম্মাভারুর একটি মূর্তি তুলে নিয়ে তিনি পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেন।
শনিবার সকালে পুলিস খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পুকুর থেকে তেজস্বীর মৃতদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের পর দেহটি তাঁর মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং বিশাখাপত্তনমে থাকা তাঁর বাবাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়ার পর থেকে মন্দিরের মূর্তিটি নিখোঁজ রয়েছে। সেটি উদ্ধারের জন্য ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের (ডিআরএফ) নৌকা নামিয়ে পুকুরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তদন্তকারীদের মতে, এই মূর্তিটি মামলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হতে পারে।
এই মৃত্যুর ঘটনায় পুলিস তেজস্বীর মা অরুণাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। পাশাপাশি তরুণীর মৃত্যুর আগের কোনো কাজ, আর্থিক লেনদেন এবং ডেইলি লাইফস্টাইল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, তেজস্বী একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে থাকতেন, যার জন্য তিনি দিনে প্রায় ৩,৫০০ টাকা অর্থাৎ মাসে প্রায় ১ লক্ষ টাকা ভাড়া গুনতেন। ওই বিল্ডিংয়ের ওপরের দুটি তলা লজের মতো চালানো হতো বলেও জানতে পেরেছে পুলিস।
এর সঙ্গে ঘটনার কোনো যোগসূত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং ফরেনসিক প্রমাণ খতিয়ে দেখছে। ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হলেও, এর পেছনের আসল উদ্দেশ্য ও সঠিক ঘটনাটি এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিস।
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